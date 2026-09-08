Câți bani a câștigat Mihai Trăistariu toată vara. Artistul a avut apartamentele pline și multă activitate: „Am avut 144 de concerte” 

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Mihai Trăistariu și-a ocupat toată vara cu muncă. Sezonul estival i-a adus mulți clienți pe litoral, iar pe lângă asta, artistul a avut multe cântări. Iată ce sumă uriașă a câștigat din închirierea celor șase garsoniere din Mamaia, dar și din concertele pe care le-a avut.

Câți bani a câștigat Trăistariu vara asta

Pe lângă muzică, Mihai Trăistariu a intrat și în afaceri. El are șase garsoniere în Mamaia, pe care le închiriază și cu care are mare succes în sezonul estival. El a dezvăluit că a câștigat din muzică și turism în jur de 60.000 de euro în această vară.

„Din muzică și din turism am câștigat, în acest sezon estival, în jur de 60.000 de euro, vreo 35.000 de euro din închiriat, am 6 garsoniere, de trei stele, dar și un apartament de 4 stele, și din cântat, am avut 144 de concerte, record personal, am mai făcut vreo 25.000 de euro. Mi-a mers bine, dar am și muncit.

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Sunt hărnicuț, am cântat, seară de seară, la localurile și la resorturile din stațiunile de pe litoral, am avut și nunți și botezuri, prin țară, m-am ocupat la modul cel mai serios și de închirierea garsonierelor din Mamaia Nord, de cazare, de plăți. În plus, umblu toată ziua prin oraș, ca să rezolv treburile cu firmele, am și o școală de muzică, în Constanța.

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Muncă multă a fost, n-am stat o clipă. N-am dormit nopți la rând, banii nu se câștigă ușor. Eu m-am ocupat și de promovarea, pe conturile sociale, a garsonierelor mele”, a spus Mihai Trăistariu pentru Click!.

Vrea să câștige și mai mulți bani

Artistul are planuri să continue să câștige bani din turism pe tot parcursul anului, nu doar în plin sezon estival.

Pentru asta, el spune că a decis să nu majoreze prețurile, care au rămas la fel de câțiva ani.

„La mine vă puteți caza oricând, în orice anotimp, la mare e frumos și toamna și primăvara și vara, chiar și iarna, aici, la malul mării, iernile sunt blânde. Dacă în iulie și în august închiriez garsonierele cu 350 de lei, în restul anului sunt cu 250 de lei. Nu am majorat prețurile de câțiva ani. La mine tot anul este „Litoralul pentru toți”!

Românii preferă un loc unde să-și poată prepara o ciorbă, să nu mai cheltuiască bani pe la localuri. Garsonierele mele au și bucătărie și oale și aragaz, aveți totul la dispoziție. Am și pat mare și o canapea extensibilă, pot dormi familii numeroase, au stat și câte 9. N-am zis nimic, le-am mai dat niște saltele gonflabile, pături”, a mai menționat el pentru sursa citată.

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