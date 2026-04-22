Cum a reușit Mihai Trăistariu să își închirieze rapid apartamentele din Mamaia Nord de 1 Mai. Ce strategie a aplicat

Mihai Trăistariu se numără printre vedetele care au investit în domeniul HoReCa, iar acum a dezvăluit cum a reușit să își închirieze apartamentele de la malul mării de 1 mai. Cântărețul a dezvăluit că are o strategie cu care nu dă greș.
Ziua de 1 Mai este regulă pentru unii români: să fie petrecută la malul mării, indiferent de vreme. Mihai Trăistariu a profitat de ocazie pentru a își promova apartamentele pe care le deține în Mamaia Nord.
Cântărețul spune că este vorba despre organizare, promovare constantă și implicare.
„Le am date pe toate de 1 Mai. Eu sunt hărnicuț să zic așa, de la 1 ianuarie le postez, la 2-3 zile le fac câte o postare sau mă mai duc și fac un live de pe plajă: Hai la mare! Hai cu rezervările!”, a declarat artistul potrivit Wowbiz.
Trăistariu recunoaște că trebuie să muncească pentru clienți, iar rețeta succesului este să cauți întotdeauna potențiali clienți.
„Deci nu aștept să vină din senin. E de muncă în fiecare an să vină alți și alți clienți. Unii se întorc, sunt din cei vechi, se întorc cu prieteni, cu alte familii, dar unii vor să meargă și în alte locuri, se duc prin străinătate și atunci mai fac pauză și trebuie să găsești alți și alți clienți. Asta e rețeta de business, trebuie să cauți tot timpul clienți”, a spus artistul.