Cum a reușit Mihai Trăistariu să își închirieze rapid apartamentele din Mamaia Nord de 1 Mai. Ce strategie a aplicat

Mihai Trăistariu se numără printre vedetele care au investit în domeniul HoReCa, iar acum a dezvăluit cum a reușit să își închirieze apartamentele de la malul mării de 1 mai. Cântărețul a dezvăluit că are o strategie cu care nu dă greș.

Mihai Trăistariu, succes major în afaceri de 1 Mai

Ziua de 1 Mai este regulă pentru unii români: să fie petrecută la malul mării, indiferent de vreme. Mihai Trăistariu a profitat de ocazie pentru a își promova apartamentele pe care le deține în Mamaia Nord.

Cântărețul spune că este vorba despre organizare, promovare constantă și implicare.

„Le am date pe toate de 1 Mai. Eu sunt hărnicuț să zic așa, de la 1 ianuarie le postez, la 2-3 zile le fac câte o postare sau mă mai duc și fac un live de pe plajă: Hai la mare! Hai cu rezervările!”, a declarat artistul potrivit Wowbiz.

Trăistariu recunoaște că trebuie să muncească pentru clienți, iar rețeta succesului este să cauți întotdeauna potențiali clienți.

„Deci nu aștept să vină din senin. E de muncă în fiecare an să vină alți și alți clienți. Unii se întorc, sunt din cei vechi, se întorc cu prieteni, cu alte familii, dar unii vor să meargă și în alte locuri, se duc prin străinătate și atunci mai fac pauză și trebuie să găsești alți și alți clienți. Asta e rețeta de business, trebuie să cauți tot timpul clienți”, a spus artistul.

El a mai dezvăluit că în fiecare an se întâmpla ca apartamentele lui să fie închiriate cu mult timp înainte de sezonul estival.

„Așa că la mine tot timpul e plin. Cam trei sferturi de vară e deja rezervată, iar la 1 Mai am totul dat”, a declarat acesta.

Cât costă cazarea în Mamaia Nord

Pe lângă apartamente, Mihai Trăistariu oferă cazare și în garsonierele pe care le deține tot în Mamaia, la doar 100 de metri de plajă.

„Păstrez și în acest an tarifele din anii trecuți, n-am scumpit deloc, căci nu vreau să-mi pierd clienții, pentru câteva sute de lei în plus”, a declarat Mihai Trăistariu înainte de Paște.

Pentru o garsonieră, prețurile sunt următoarele: în lunile aprilie, mai și iunie -250 lei pe noapte, lunile iulie și august -350 lei pe noapte, iar pentru luna septembrie-250 lei pe noapte.

Mai mult, artistul are și un apartament de lux, pentru care turiștii trebuie să plătească 900 de lei pe noapte.

