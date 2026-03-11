Mihai Trăistariu, confesiuni dureroase despre relaţia cu părinţii şi desapre traumele din copilărie: „Îi dădea cu pumnii, după ce i-a pus perna în cap”

Invitat în cadrul emisiunii Fresh by Unica, Mihai Trăistariu a vorbit deschis despre unele dintre cele mai sensibile capitole din viața lui. Artistul a abordat subiecte precum traumele din copilărie, violențele din familie, relația cu părinții, legătura complicată cu frații, frustrările acumulate de-a lungul anilor, dar și cariera sa, perioada Valahia, Eurovision, controversele care i-au marcat imaginea publică și viața sentimentală. Dincolo de declarațiile care au făcut adesea valuri în spațiul public, în emisiunea noastră, artistul a lăsat să se vadă și partea vulnerabilă, aceea a copilului crescut într-un mediu greu, marcat de frică, lipsuri și tensiuni.

„Îi dădea cu pumnii, după ce i-a pus perna în cap”

Primele mărturisiri făcute de Mihai Trăistariu au mers direct în zona copilăriei, pe care artistul a descris-o drept frumoasă, dar modestă și plină de contraste. Provenit dintr-o familie de artiști din Piatra Neamț, acesta a povestit că părinții lui și-au dorit foarte mult copii talentați și i-au împins pe toți cei patru frați către zone artistice.

Mama lui a încercat să devină cântăreață, iar tatăl său a fost pictor consacrat. În ciuda acestei moșteniri artistice, copilăria artistului nu a fost una lipsită de durere. A crescut într-o familie numeroasă, în care lipsurile erau firești, iar el și frații lui purtau hainele rămase de la cei mai mari. Cadourile erau rare, zilele de naștere nu se sărbătoreau, iar imaginea unei copilării ideale era, de fapt, departe de realitate.

Cea mai apăsătoare parte a discuției a fost, fără îndoială, aceea în care Mihai Trăistariu a vorbit despre violențele trăite în familie. Ceea ce l-a marcat cel mai mult au fost scenele de violență la care a asistat în copilărie, când tatăl său o bătea pe mama lui aproape zilnic. Aceste imagini au rămas adânc întipărite în memoria artistului și, chiar dacă spune că nu se simte afectat în mod conștient, recunoaște că este imposibil ca asemenea lucruri să nu lase urme.

„Relația cu părinții a fost… cu mama a fost excepțională, cu tata a fost puțin mai rece, pentru că tatăl meu era violent și am mai zis asta în interviuri. Bătea pe mama mea, nu s-au înțeles deloc. Deja după vreo 10 ani dormeau în camere separate. Noi stăteam într-un apartament în Piatra Neamț, cu patru camere, mama nu mai stătea cu el, nu s-au înțeles. Acum nu știu să spun, pentru că tatăl meu a murit când eu aveam 17 ani, deci n-am stat de vorbă cu el când eram adult, ca să văd ce era între ei.

Probabil erau niște crize de gelozie, nu pot să-mi explic. Nu știu, nici cu mama mea n-am avut discuții de genul ăsta prea des, până s-a stins și ea din viață, dar uite că așa le-a fost scris. Și atunci și cu tatăl meu am vorbit foarte puțin. Puțin însemnând, nu exagerez, maxim o sută de cuvinte am vorbit cu tatăl meu toată viața, de frică să nu iau bătaie.

Nu m-a bătut, dar frica de a nu lua bătaie, pentru că văzând ce îi făcea mamei mele zi de zi… zi de zi erau bătăi: legată de calorifer, închisă în baie cu cheia până seara, pedepsită. Nu știu ce avea el în cap. Am văzut odată cum a venit și îi dădea cu pumnii în pernă, îi pusese perna pe cap. Altădată o târa prin casă de picioare și o făcea sarmale cu toate covoarele.

Eu, ca și copil, am avut niște traume. Poate s-au păstrat, zic psihologic, că undeva mă marchează. Eu nu mă simt marcat în vreun fel, dar nu se știe. Undeva în subconștient am niște temeri, niște frici„, ne-a spus Mihai Trăistariu, în cadrul emisiunii Fresh by Unica.

Un alt capitol sensibil atins la Fresh by Unica a fost relația cu frații. Mihai Trăistariu a explicat că legătura cu ei este una mai degrabă neutră, cu perioade de apropiere și distanțare. Artistul a recunoscut că de-a lungul timpului a greșit expunând public aspecte sensibile despre fratele său, iar mai recent a simțit nevoia să își ceară iertare.

Toate aceste subiecte, de la traumele din copilărie și violențele trăite în familie, până la carieră, Eurovision, dragoste, frustrări, controverse și planuri de viitor, au fost abordate de Mihai Trăistariu în emisiunea Fresh by Unica. Cei care vor să descopere omul din spatele declarațiilor controversate și să înțeleagă mai bine parcursul lui pot urmări integral dialogul din cadrul Fresh by Unica.

Sursa foto: Ringier şi Facebook

