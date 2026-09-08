Cine este și cu ce se ocupă noua parteneră a lui Adrian Cioroianu. Fostul ministru al Afacerilor Externe și-a refăcut viața sentimentală după divorțul de Daniela Nane

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Adrian Cioroianu a decis să își păstreze viața personală departe de atenția publică, însă detaliile despre noua sa poveste de dragoste au ieșit la iveală. După un divorț pronunțat în secret în urmă cu patru ani de actrița Daniela Nane, fostul ministru al Afacerilor Externe trăiește de mai bine de un an o relație alături de Andrada Bogdan, un medic cardiolog apreciat la o clinică privată din Capitală.

Discret din fire, istoricul evită să expună detalii din intimitate, preferând să vorbească în termeni generali despre lecțiile valoroase pe care le-a învățat din legăturile sentimentale de-a lungul timpului.

Identitatea noii partenere și viziunea despre femei

Deși a confirmat existența unei femei în viața lui încă din timpul unei apariții televizate, Adrian Cioroianu (59 ani) a refuzat la acel moment să îi spună numele. Prezența noii sale partenere a fost remarcată recent, când cei doi au fost fotografiați împreună la un eveniment social. Pentru profesorul universitar, fiecare etapă sentimentală din trecut a reprezentat un pilon important în formarea sa ca bărbat.

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„Am fost un om norocos. Din multe puncte de vedere am fost un om norocos, inclusiv în privința femeilor pe care le-am cunoscut. Eu cred că femeile sunt una dintre cele mai importante școli pentru un bărbat. Femeile pe care le întâlnești în viață sunt în egală măsură o școală eficientă în modelarea unui bărbat. Ele dau posibilitatea unui bărbat să-și stabilească identitatea” – spunea Cioroianu în 2024, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Recunoștință pentru trecut și definiția fericirii

Adrian Cioroianu păstrează o atitudine de respect profund față de toate fostele sale partenere, inclusiv față de prima soție, Cătălina, alături de care are un fiu. Istoricul subliniază că legăturile din trecut i-au adus experiențe constructive și preferă să își exprime recunoștința pentru fiecare etapă parcursă.

„Ce pot să vă spun cu mâna pe inimă este că am avut șansa să cunosc niște femei admirabile și fiecăreia dintre ele, de la mama băiatului meu la prietena pe care o am acum, tuturor le mulțumesc. Femeia perfectă este femeia cu care te simți bine pur și simplu” – a adăugat fostul ministru al Afacerilor Externe.

Când au divorțat, de fapt, Adrian Cioroianu și Daniela Nane

Separarea oficială dintre Adrian Cioroianu și Daniela Nane (54 ani) a rămas mult timp ascunsă de ochii presei, deși mariajul lor s-a încheiat înainte ca informația să ajungă în spațiul public. Decizia de a pune punct căsniciei a fost luată în 2022, însă cei doi au continuat o perioadă să se afișeze împreună la anumite evenimente, păstrând o aparență discretă pentru a evita speculațiile.

Istoricul a clarificat situația abia după apariția în presă a detaliilor despre noua relație a fostei sale soții cu tenorul Octavian Ene, punctând că divorțul s-a produs cu mult timp înainte ca subiectul să devină un motiv de dezbatere publică.

”Am văzut ce s-a dat în presă despre povestea asta, dar nu este chiar așa. Din punctul meu de vedere, divorțul de Daniela Nane e un non-subiect. Noi doi am divorțat mai demult, nu acum, când a aflat și presa. Chiar nu vreau să intru în detalii și nu am ce să spun mai multe despre treaba asta. Până la urmă, viața e făcută și cu divorțuri, nu? Eu atât am de comentat, nimic mai mult” – a explicat Adrian Cioroianu acum doi ani.

Foto – Facebook



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