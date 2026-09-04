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Comediantul britanic Russell Howard a dezvăluit că fiul său, Felix, a decedat la scurt timp după naștere. În memoria lui, acesta a lansat Felix Foundation pentru sprijinirea familiilor afectate de tragedii similare.

Fiul lui Russell Howard a murit

Comedianul Russell Howard a dezvăluit o pierdere inimaginabilă: fiul său, Felix, a murit la scurt timp după naștere, în 2026. Vestea sfâșietoare a fost împărtășită pe Instagram, unde artistul de 46 de ani a mulțumit NHS pentru sprijinul oferit în cele mai întunecate momente ale vieții lor.

„Anul acesta, viața noastră s-a schimbat pentru totdeauna când băiețelul nostru minunat, Felix, a murit la scurt timp după naștere”, a anunțat Russell, citat de The Mirror.

Într-o postare emoționantă, el a povestit cum personalul spitalului i-a ajutat să navigheze prin durerea imensă.

„În cel mai devastator moment din viața noastră, personalul spitalului care a avut grijă de noi a arătat o compasiune extraordinară, o bunătate și o umanitate ieșite din comun”, a menționat comediantul.

Russell Howard a descris-o cu recunoștință pe Lauren, moasa de doliu care i-a fost alături. După ce a trecut printr-o pierdere similară, Lauren s-a recalificat ca moașă pentru a sprijini alte familii.

„Îngrijirea ei a însemnat mai mult pentru noi decât putem exprima în cuvinte”, a spus comedianul.

El a explicat cum un „pătuț rece” le-a permis lui și soției sale, Cerys, să petreacă ore prețioase cu Felix, să-l țină în brațe și să-i spună cât de mult îl iubesc.

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Comediantul a lansat o fundație în onoarea fiului său

Din această tragedie s-a născut o dorință puternică de a ajuta alte familii. În memoria fiului lor, Russell și Cerys au înființat The Felix Foundation, o organizație care își propune să sprijine părinții și familiile afectate de pierderi precum avortul spontan, nașterea prematură, moartea neonatală sau alte tragedii conexe.

Fundația are mai multe obiective clare: sprijinirea formării suplimentare a moașelor în îngrijirea specializată pentru doliu, prin burse anuale pentru calificări precum consilierea, finanțarea resurselor care oferă suport emoțional și asistență practică, dotarea spitalelor și unităților neonatale cu echipamente și spații dedicate pentru familiile îndurerate, informarea și îndrumarea familiilor afectate și creșterea conștientizării despre pierderile neonatale și nevoile familiilor care trec prin astfel de experiențe.

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Cariera lui Russell Howard include emisiuni precum „Good News” la BBC, difuzată între 2009 și 2014, și „The Russell Howard Hour” la Sky One, care a rulat până în 2022. Însă, dincolo de succesul din televiziune, Russell își folosește acum platforma pentru a aduce schimbări reale și pentru a onora memoria fiului său.

„Ne-am promis unul altuia că vom încerca să ajutăm alte familii care trec prin circumstanțe devastatoare similare”, a spus el.

Sursă foto: Profimedia

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