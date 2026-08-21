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Fiul lui Marcel Toader, despre Gabriela Cristea și Maria Constantin. Ce relație are Maximilian Toader cu fostele soții ale tatălui său

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Au trecut șapte ani de la dispariția lui Marcel Toader, iar fiul său, Maximilian, a vorbit recent despre relația cu fostele soții ale tatălui său, Gabriela Cristea și Maria Constantin. În cadrul unui interviu, tânărul a mărturisit că nu a mai avut niciun contact cu acestea și că, din câte știe, niciuna nu a vizitat mormântul fostului om de afaceri.

Fiul lui Marcel Toader, dezvăluiri despre relația cu Gabriela Cristea și Maria Constantin

Maximilian Toader, fiul rezultat din prima căsătorie a lui Marcel Toader cu Raluca, a fost un sprijin constant pentru tatăl său până la sfârșit. Relația lor extrem de apropiată l-a determinat să preia responsabilitățile familiei după decesul acestuia, în 2019.

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Cu toate acestea, tânărul recunoaște că nu mai are nicio legătură cu Gabriela Cristea sau Maria Constantin, cele două femei cu care Marcel Toader a avut căsnicii intens mediatizate.

„Nu m-am intersectat cu ele, nu le-am văzut, dar tind să cred că nu (n.r. au vizitat mormântul tatălui). Eu nu am mai vorbit cu ele după divorțul lor de tata”, a declarat Maximilian Toader pentru Cancan.

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Întrebat dacă s-ar fi așteptat ca acestea să își arate respectul printr-un astfel de gest, el a răspuns: „Am înțeles. Din respect, în 2026, nu știu… În 2026, respectul ăsta este foarte greu de atins”.

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Maximilian Toader, nemulțumit de declarațiile celor două în spațiul public

Declarațiile publice făcute de Gabriela Cristea și Maria Constantin despre Marcel Toader au provocat, de asemenea, nemulțumire fiului său.

„Ele au mai fost invitate la podcasturi, au fost întrebate despre anumite lucruri legate de tata și au răspuns. Adică nu sunt reacții ale mele, ci sunt lucrurile pe care le-au spus ele. În momentul în care jignești un om sau te contrazici în afirmațiile pe care le faci atunci când te desparți de el, iar după trec ani și vii cu alte declarații… Nu vreau să detaliez treaba asta. Este vorba despre respect”, a mai spus Maximilian Toader.

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Marcel Toader a fost cunoscut nu doar pentru succesul său în afaceri, ci și pentru viața sa personală tumultoasă. După divorțul de Raluca, cu care îl avea pe Maximilian, el a avut încă patru căsnicii, cele mai mediatizate fiind cu Gabriela Cristea și Maria Constantin.

Relația cu Gabriela Cristea a durat din 2008 până în 2013, încheindu-se cu un divorț plin de controverse. Ulterior, în 2015, omul de afaceri s-a căsătorit cu cântăreața Maria Constantin, însă mariajul lor s-a destrămat rapid, în 2017.

Niciuna dintre cele două foste soții nu a fost prezentă la înmormântarea lui Marcel Toader. Gabriela Cristea a transmis condoleanțe familiei, dar nu a participat, în timp ce Maria Constantin a trimis o coroană de flori, păstrând o distanță față de ceremonie. În acele clipe grele, Maximilian Toader a avut-o alături doar pe mama sa, Raluca.

Sursă foto: Facebook

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