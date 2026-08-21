Giorgios Hagi a împlinit 1 an. Ianis Hagi i-a transmis un mesaj emoționant fiului său: „Ne întrebăm cum am putut trăi fără tine”

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Ianis Hagi și Elena Tănase au sărbătorit cu emoție primul an al fiului lor, Giorgios. Cuplul a împărtășit imagini calde din viața de familie, dezvăluind momente de tandrețe și bucurie din intimitatea căminului lor.

Giorgios Hagi a împlinit 1 an

Ianis Hagi și Elena Tănase sărbătoresc un moment special în viața lor: prima aniversare a fiului lor, Giorgios. Micuțul a împlinit un an, iar părinții săi au marcat această zi cu o ședință foto intimă și emoționantă, pe care au împărtășit-o cu fanii lor online.

Imaginile surprind atmosfera caldă a casei lor și dragostea care îi leagă.

Cu această ocazie, Ianis și Elena au transmis un mesaj plin de tandrețe, pe Instagram: „Un an întreg de când te iubim, de când te privim cum crești și ne întrebăm cum am putut trăi fără tine. La mulți ani pentru primul tău an de viață, băiatul nostru dulce!”

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Imagini rare cu fiul lui Ianis Hagi

Fotografiile postate de cuplu dezvăluie momente prețioase din viața lor de familie. Într-un cadru relaxat, cei trei apar zâmbind, fie în dormitor, fie în bucătărie, unde Giorgios a avut parte de un tort special pregătit pentru ziua lui. Cu mâinile pline de glazură și ochii curioși, micuțul s-a bucurat de atenția și dragostea părinților.

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Pentru Ianis Hagi și Elena Tănase, această aniversare este un nou capitol într-o poveste de iubire începută în 2024, când cei doi și-au unit destinele într-o ceremonie religioasă la Biserica Sfântul Visarion din București.

Căsătoria lor, sărbătorită cu fast alături de 750 de invitați la Palatul Știrbey din Buftea, a fost urmată de venirea pe lume a fiului lor, Giorgios, pe 20 august 2025.

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Sursă foto: Instagram

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