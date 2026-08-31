Fiul Alinei și al lui Ilan Laufer, imobilizat la pat pentru 30 de zile. Ce a pățit Nathaniel în timp ce se juca cu sora lui: „Ne gândim la greul lui”

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Nathaniel, fiul Alinei Laufer și al lui Ilan Laufer, a suferit un accident în timp ce se juca cu sora lui geamănă, Davina. Micuțul are o fractură de tibie și trebuie să stea imobilizat la pat timp de 30 de zile.

Fiul Alinei Laufer, imobilizat la pat pentru 30 de zile

Alina Laufer și soțul ei, Ilan Laufer, trec prin momente dificile după ce fiul lor, Nathaniel, s-a accidentat în timp ce se juca acasă cu sora lui, Davina. Băiețelul a suferit o fractură de tibie, iar acum trebuie să stea imobilizat la pat timp de 30 de zile.

„Ce să se întâmple, un accident acasă. El și sora lui se jucau. Eu i-am pus seara la culcare să doarmă și la 11:30 seara s-au gândit să sară de pe pervaz în pat, într-o cameră în care nu era decât un pat și un televizor, și trebuiau să se pună la culcare”, a declarat Alina Laufer pentru Spynews.

Potrivit vedetei, Nathaniel și-a prins piciorul între pervaz și tăblia patului. Acesta a fost dus rapid la spital, unde i-a fost pus piciorul în ghips.

„Accidente se întâmplă, mai ales când e vorba despre doi copii energici. Am acționat pe moment. Din păcate, trebuie să stea peste 30 de zile cu ghipsul, este fractură de tibie. Oricât de mult… n-au avut accidente la schi, au o viață activă, n-au avut accidente cu bicicleta… Ghinion, efectiv. Davina a sărit prima și l-a tras și pe el cu ea, l-a tras de mână. El era în contratimp și i s-a prins piciorul exact între pervaz și tăblia patului care era în cameră”, a mai spus ea.

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Băiatul a mai avut piciorul în ghips

Alina Laufer a mărturisit că Nathaniel nu va începe grădinița odată cu ceilalți copii, însă încearcă să nu îl priveze de plimbări și, acesta fiind acum plimbat cu căruciorul surorii sale mai mici, Eden.

„El este un viteaz! Nu s-a văitat, nu a plâns, n-am avut absolut nicio problemă cu el. Acum rezistă cu stoicism la toată perioada de recuperare. Trebuie să stea în pat, trebuie să-l cărăm, n-are voie să pună presiune pe picioruș deloc. Îl ducem în brațe și la baie și îl plimbăm cu căruciorul, încercăm măcar o dată pe zi să-l scoatem din casă. I-am împrumutat Edenei căruciorul ei și numărăm zilele cât mai are de stat cu piciorușul în ghips”, a mai declarat vedeta pentru publicația menționată anterior.

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Nu este pentru prima dată când Nathaniel are piciorul în ghips. În urmă cu câțiva ani, acesta s-a mai accidentat tot în timp ce se juca, fiind și atunci nevoit să stea cu piciorul imobilizat.

„El a mai avut o dată piciorul rupt, acum trei ani. Deci are experiență. Sinceră să fiu, nici nu mai țin minte, dar cred că e același, dar în alt loc și în alt mod. Este pe tot piciorul ghipsul, da. Nu ne mai gândim la greul nostru, ne gândim la greul lui. Încercăm să-i facem convalescența cât mai plăcută. Îmi pare foarte rău că nu o să poată să înceapă grădinița la timp, așa cum era planificat, o să se ducă doar Davina și să sperăm că o să învețe ceva din toată experiența asta”, a adăugat Alina Laufer.

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Sursă foto: Instagram

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