Angela Martini a explicat de ce ea și Dragoș Săvulescu au ales o mamă surogat ca să devină părinți: „Oamenii au fost oarecum șocați, dar noi ne trăim viața pentru noi”

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Angela Martini, fostă Miss Albania și soția milionarului Dragoș Săvulescu, fost acționar la Dinamo, a vorbit deschis despre decizia de a deveni mamă prin intermediul unei mame surogat. Fostul model a dezvăluit că a selectat genetic embrionul fiului ei și că i-a ales inclusiv zodia.

Angela Martini a explicat de ce ea și Dragoș Săvulescu au ales o mamă surogat ca să devină părinți

Angela Martini, soția lui Dragoș Săvulescu, a vorbit deschis despre alegerea sa de a deveni mamă prin intermediul unei mame surogat, o decizie care a stârnit reacții mixte.

Angela Martini a recunoscut că decizia de a apela la o mamă surogat nu a fost una simplă. „Am decis să am un copil cu ajutorul unei mame surogat. Inițial, nici măcar nu știam foarte multe despre acest lucru. Nu este ceva obișnuit în cultura mea. Iar soțul meu este din România și nici în cultura lui nu este ceva obișnuit. Oamenii au fost oarecum șocați, dar noi ne trăim viața pentru noi”, a explicat Angela pe YouTube.

Martini a subliniat că decizia sa a fost influențată de educația primită și de propria sănătate. Mama sa, profesoară de biologie și chimie, a fost o prezență marcantă în viața sa, insuflându-i o perspectivă precaută asupra sarcinii. „Am avut norocul să am o mamă care a fost cu mult înaintea vremurilor ei. Este profesoară de biologie și chimie și, încă de când eram foarte tânără, îi era foarte teamă că voi rămâne însărcinată. Nu voia să trec printr-o sarcină. Îmi spunea foarte multe lucruri despre asta”, a mai declarat Martini.

În plus, fostul model a dezvăluit că suferă de o afecțiune anatomică – un uter în formă de inimă – care a contribuit la decizia de a evita o sarcină naturală.

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Îmbinarea științei și spiritualității: testarea genetică și astrologia

Un aspect inedit al procesului a fost dorința Angelei de a folosi știința pentru a oferi fiului său, Kyree, cel mai bun start în viață. „Ce înseamnă un copil «AAA»? Este 100% copilul tău, dar alegi ceea ce este mai bun dintre cele mai bune variante. Practic, alegi embrionul care nu prezintă anumite riscuri pentru boli autoimune, cancer sau alergii. Practic, 128 de alergii nu sunt prezente în acel embrion. Alegi cea mai bună variantă din punctul de vedere al sănătății și al tuturor lucrurilor pe care ți le poți imagina. Și ce părinte nu își dorește un copil sănătos?”, a explicat Martini.

Angela a urmat un proces riguros de selecție genetică, împreună cu soțul său, Dragoș Săvulescu, consultând unul dintre cei mai buni medici din lume. „Ei bine, i-am demonstrat contrariul. Am mers la unul dintre cei mai buni medici din lume, iar el ne-a demonstrat că aveam dreptate și că nu sunt ignorantă. Sunt doar o femeie Gemeni căreia îi place foarte mult să acumuleze cunoștințe. Am eliminat riscul unor boli autoimune și am ales ce era mai bun dintre cele mai bune variante.”

Un alt element fascinant din povestea Angelei Martini este implicarea astrologiei și numerologiei în procesul decizional. „Un lucru interesant despre mine este că eu cred atât de mult în astrologie, încât am ales zodia fiului meu. Aproape că am insistat chiar și pentru ascendentul lui, pentru că era foarte aproape să aibă un alt ascendent”, a mărturisit.

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O viziune modernă asupra familiei

Angela Martini susține că nu a apelat la o mamă surogat pentru a exclude ideea clasică de familie. „Eu cred în îmbinarea dintre știință și spiritualitate. Este vorba despre evoluție. Cred că nu trebuie să rămânem blocați în ideea că totul trebuie făcut exact așa cum se făcea acum mii de ani. Dumnezeu nu ne-ar oferi anumite cunoștințe și anumite căi dacă nu ar trebui să le explorăm.”

Ea a subliniat că, deși decizia sa poate fi văzută ca una controversată, este pe deplin mulțumită de alegerea făcută. „Acesta a fost drumul meu. Este corpul meu, este viața mea și eu decid cum îmi trăiesc viața. Așa că noi am decis să apelăm la o mamă surogat.”

„Mulți oameni ar putea considera că, făcând asta, încerci să te joci de-a Dumnezeu. Dar atunci de ce Dumnezeu mi-ar oferi toate aceste posibilități”

Procesul de selecție al embrionului și pregătirile asociate au fost, de asemenea, explicate în detaliu de Angela. „Vă explic. Încep să te pregătească cu aproximativ o lună înainte. În primul rând, noi am mers la unul dintre cei mai buni medici din lume, în special în domeniul testării genetice. Cu o lună înainte începe pregătirea. Nu ai voie să fumezi, să bei alcool, trebuie să faci masaje și să ai un stil de viață foarte sănătos. Apoi recoltează ovocitele din luna respectivă și, dintre ele, le selectează pe cele mai bune. După aceea, dintre spermatozoizi îi selectează pe cei mai buni.”

Angela Martini este conștientă că astfel de decizii pot ridica întrebări, însă ea vede acest proces ca pe o oportunitate de a oferi copilului său o viață sănătoasă și fericită. „Mulți oameni ar putea considera că, făcând asta, încerci să te joci de-a Dumnezeu. Dar atunci de ce Dumnezeu mi-ar oferi toate aceste posibilități și de ce ar exista toate aceste lucruri în lume, dacă noi nu ar trebui să evoluăm?”

Foto: Instagram

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