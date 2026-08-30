Gina Pistol, uimită de ce i-a spus fetița ei, Josephine: „Cum să zică un copil asta? Mi se pare o chestie foarte profundă”

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Gina Pistol a împărtășit că a fost uimită de o replică pe care fiica ei, Josephine, i-a spus-o când abia începuse să vorbească.

Gina Pistol, uimită de ce i-a spus fetița ei, Josephine

În podcastul „Salvat de clopoțel”, Gina Pistol a povestit un moment special dintre ea, Smiley și fetița lor Josephine. Prezentatoarea de la MasterChef a împărtășit replica profundă pe care fetița ei i-a spus-o când abia începuse să vorbească.

„A spus o chestie când era mai mică, cred că putea să facă propoziții. Și eram eu, ea la mijloc și Andrei în pat. Și se uită așa la mine și mi-a zis o chestie care mi s-a părut (wow) să vină de la un copil. S-a uitat așa și a zis: Mama, mă văd pe mine prin ochii tăi. Și mă uit la bărbată-miu și-i zic: Ce-a fost asta?. Cum să zică un copil asta? Mi se pare o chestie foarte profundă. E genul de ți-o tatuezi. Și generație, bă băiatule. Deci oricum copiii ăștia vin cu alt soft, nu știu ce se întâmplă. Și mai are (momente în care spune lucruri care o uimesc – n.red.), deși, da, în rest e un copil absolut normal”, a povestit Gina Pistol, pentru sursa citată.

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Ce fel de copil este Josepine

În cadrul aceluiași interviu, Gina a spus că fetița ei este foarte empatică și creativă și că are un spirit puternic. „Fiecare mamă își vede copilul super deosebit și special, dar fiică-mea nu o să fie un om banal. Se vede pe ea că are esența unui spirit puternic. Ea ne-a ales pe noi să-i fim părinți, să o ghidăm în viață. Sper eu să-i dăm ce e mai bun de la fiecare.

E și ea foarte empatică, e foarte sensibilă la emoții. E un copil foarte blând și foarte bun. Este foarte amuzantă, este foarte creativă. Are niște priviri și niște, când dansează, niște mișcări. Păi tu unde le știi și cu copilul ăsta? Dar chestia m-a, m-a… Mi-a dat un pic așa, știi, hei, uu. Mă văd pe mine prin ochii tăi. Aia mi s-a părut”, a mai povestit prezentatoarea de la Pro TV.

Foto: Instagram; Captură Instagram

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