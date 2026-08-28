Ce spune Gina Pistol despre decizia de a poza în Playboy: „Nu prea sunt ok cu pictorialele”

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Gina Pistol a vorbit deschis despre unul dintre momentele care i-au schimbat radical traiectoria profesională și personală. Prezentatoarea TV a dezvăluit, în podcastul „Salvat de clopoțel”, că apariția în revista Playboy a avut un rol esențial în parcursul ei, însă a recunoscut că, privind în urmă, și-ar fi dorit ca pictorialele să fi fost realizate diferit.

Ce spune Gina Pistol despre decizia de a poza în Playboy

Gina Pistol a povestit și despre pasiunea pentru fotografie pe care a descoperit-o încă din copilărie, dar și despre felul în care privește astăzi deciziile și oportunitățile care i-au apărut în viață.

Întrebată care a fost decizia care i-a schimbat cel mai mult traiectoria vieții, Gina Pistol nu a stat pe gânduri. „Păi, clar, cred că decizia pe care am luat-o atunci să apar în Playboy”, a spus prezentatoarea de la MasterChef România în podcastul „Salvat de clopoțel”.

Apariția în celebra revistă pentru bărbați a reprezentat unul dintre episoadele care au contribuit la notorietatea sa și care au influențat ulterior parcursul său în televiziune și în lumea mondenă. Deși nu regretă decizia de atunci, Gina Pistol spune că, în timp, a ajuns să privească pictorialele cu alți ochi.

Gina Pistol regretă felul în care au fost realizate pictorialele Playboy

Gina Pistol a mărturisit că, la vremea respectivă, avea în minte o cu totul altă imagine despre modul în care ar fi trebuit să arate fotografiile. „Am regretat când vedeam pictorialele. Eu, în capul meu, îmi imaginam că o să fie mult mai…”, a povestit ea.

Vedeta a explicat că este atrasă de zona artistică și că pasiunea pentru fotografie are legătură și cu tatăl ei. „Eu aș putea fi un foarte bun fotograf. Nu știu dacă am moștenit partea asta de la tata. Tata, mi-amintesc din copilărie, că avea un aparat foto și tot timpul mă poza și mă uitam cum developează filmele în camera obscură. Foarte mișto.”

Gina Pistol și-a amintit și că, încă din copilărie, avea înclinații artistice. „Eram bună la desen, deci am clar, practic, înclinații spre zona asta.”

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„Ceea ce am văzut în revistă nu era cum îmi imaginam eu”

Prezentatoarea TV a recunoscut că rezultatul final al pictorialelor nu a corespuns imaginii pe care și-o construise ea în minte. „Și ceea ce am văzut în revistă nu era cum îmi imaginam eu sau cum îmi doream eu să fie”, a spus Gina Pistol.

Vedeta consideră că vârsta și lipsa unei persoane care să o ghideze au avut un rol important în modul în care s-a desfășurat întreaga experiență. „Dar pentru că eram mică și nu a fost nimeni să gestioneze toată povestea asta în favoarea mea… Nu prea sunt ok cu pictorialele, adică nu regret că am făcut asta, doar că se putea mai bine, mult mai bine.”

Astăzi, Gina Pistol privește acel episod cu mai multă detașare și îl consideră parte din drumul care a adus-o acolo unde este în prezent.

Gina Pistol: „Eu am avut și noroc în viață”

În cadrul podcastului, Gina Pistol a vorbit și despre rolul pe care l-au avut norocul și destinul în viața ei. „Ăla a fost un episod care, practic, mi-a schimbat viața, după care, nu știu, cumva, a ținut de mine restul drumului”, a spus ea.

Întrebată dacă se consideră o persoană norocoasă, vedeta a răspuns fără ezitare: „Eu am avut și noroc în viață.”

Gina Pistol spune că, spre deosebire de cei care consideră că norocul sau destinul nu există, ea crede în aceste lucruri și în importanța momentelor care apar în viața unui om. „Unii zic că norocul nu există, destinul nu există, dar eu cred foarte mult în el.”

Gina Pistol trăiește viața pe care și-a imaginat-o în copilărie

Privind în urmă, Gina Pistol spune că există un lucru care o impresionează cel mai mult: viața pe care o are astăzi seamănă cu cea pe care și-o imagina atunci când era copil. „Stând acum și gândindu-mă la tot ce-mi doream eu când eram mică, eu trăiesc viața pe care mi-am proiectat-o când eram copil.”

Declarația vine după un parcurs profesional început în lumea modellingului și continuat în televiziune, unde Gina Pistol a devenit una dintre cele mai cunoscute prezentatoare din România.

Pentru vedetă, apariția în Playboy a fost, așadar, mai mult decât un simplu episod din tinerețe. Chiar dacă astăzi spune că pictorialele puteau fi realizate „mult mai bine”, Gina Pistol consideră că acea decizie a făcut parte dintr-un șir de întâmplări care au contribuit la viața pe care și-a dorit-o încă din copilărie.

Foto: Captură Instagram; Libertatea.ro

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