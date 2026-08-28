Tily Niculae, mesaj tulburător după moartea Victoriei Ionescu. „Ar trebui să fie un semnal de alarmă! Avea toată viața înainte!” Apelul actriței cu privire la pericolul depresiei

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Tily Niculae a lansat un apel public dramatic la empatie și conștientizare, în urma veștii că Victoria Ionescu, o tânără actriță de doar 22 de ani, și-a pierdut viața în lupta cu depresia. Absolventă a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică și fiică a fostului politician Cazimir Ionescu, tânăra se afla sub tratament de specialitate, însă suferința a devenit copleșitoare.

Tragedia a zguduit comunitatea artistică din România și a determinat-o pe Tily Niculae să tragă un semnal de alarmă legat de pericolele tulburărilor de sănătate mintală.

Un avertisment pentru întreaga societate

În reacția sa publică, Tily Niculae a insistat asupra faptului că pierderea unei vieți tinere nu trebuie privită ca un simplu subiect de știri trecătoare pe rețelele de socializare. Actrița a subliniat că societatea trebuie să înceteze să mai stigmatizeze suferința psihică și să înțeleagă gravitatea acestei afecțiuni.

„O veste despre un om… tânăr, care și-a pierdut viața prin s….d ar trebui să fie mai mult decât o știre pe care o citim pe Facebook și apoi trecem mai departe. Ar trebui să fie un semnal de alarmă. Avea toată viața înainte. Și totuși, într-un moment în care suferința a devenit probabil mai mare decât putea duce, nu a mai văzut o ieșire. Depresia nu este o rușine. Nu este un moft. Nu este lipsă de voință. Și, mai ales, nu este ceva ce trebuie ascuns sub preș”, a transmis Tily Niculae pe rețelele sociale.

Pericolul măștilor sociale și al izolării

Actrița a vorbit deschis despre tendința oamenilor de a-și ascunde trăirile din teama de a fi judecați și despre modul superficial în care sunt purtate conversațiile despre starea emoțională. Ea a subliniat cât de important este sprijinul celor din jur și refuzul de a rămâne izolat în propria durere.

„Am învățat atât de bine să ne ascundem. Să purtăm măști. Să spunem «sunt bine» din reflex și să schimbăm repede subiectul atunci când cineva ne întreabă cu adevărat: «Cum îți este sufletul?». Nu putem salva sau controla alegerile altui om și nu este corect să așezăm o asemenea povară pe umerii celor rămași. Dar putem fi mai atenți unii la alții.

Agățați-vă de oamenii care vă întind o mână. De cei care țin lanterna aprinsă pentru voi până când reușiți din nou să vedeți podul și capătul lui. Cereți ajutor. Nu vă izolați luni sau ani întregi. Săptămâna trecută, cineva mi-a spus că întâlnirea cu mine era prima ieșire cu o persoană după un an și jumătate. Și i-a făcut atât de bine simplul fapt că a ieșit din izolare și a stat de vorbă cu cineva”, a adăugat Tily Niculae.

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Primul pas spre vindecare

În finalul mesajului său, Tily Niculae i-a îndemnat pe toți cei care trec prin momente dificile să renunțe la tăcere și să accepte ajutorul celor din jur înainte ca gândurile negative să devină imposibil de gestionat.

„Dar, mai ales, nu vă mai mințiți atunci când fiecare celulă din voi urlă: «Nu sunt bine». Iar când cineva vă oferă ajutor, încercați să-l primiți. Putem aprinde reflectorul. Putem ține lanterna. Putem rămâne lângă cineva. Dar ajutorul trebuie, la un moment dat, să poată ajunge și înăuntru. Nu transformați fuga de realitate într-un mod de viață. Vorbiți, măi oameni buni!

Învățați să comunicați. Faceți primul pas, oricât de mic. Nimic nu este așa de negru, iar în realitate scenariile minții noastre nici nu se întâmplă. Uneori, primul pas nu rezolvă totul. Dar poate fi începutul drumului înapoi. Drum lin, V!”, a concluzionat actrița.

Foto – Facebook / Instagram

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