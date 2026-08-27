Alex Minculescu, fostul soț al Mariei Popovici, s-a logodit. Comediantul are o iubită de doi ani. „Îmi doresc copil!”

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Alex Minculescu se pregătește din nou de nuntă la doi ani de la despărțirea de Maria Popovici. Cunoscutul comedian și-a refăcut complet viața personală alături de o tânără care lucrează în mediul corporatist și activează ca model, iar povestea lor de dragoste a trecut deja la nivelul următor. După o cerere în căsătorie spectaculoasă, Mincu a confirmat că în această toamnă va avea loc cununia civilă, urmând ca marea petrecere să fie organizată anul viitor.

O cerere în căsătorie ca în povești, în Parcul Kiseleff

Evenimentul romantic a avut loc în luna februarie, pe o ninsoare puternică în Capitală, însă artistul a preferat să țină totul secret o perioadă. Pregătit cu un inel creat pe comandă, cu un diamant achiziționat de la o licitație, Mincu a ales un moment spontan pentru a face pasul cel mare.

„Am cerut-o în februarie, când a fost ultima zi de ninsoare puternică. Eu aveam inelul comandat, am luat diamantul de la o licitație, de la o casă de bijuterii. Când a fost gata, că era făcut pe comandă, nu mai aveam răbdare. Am zis: ‘Băi, e ok, ninge ca-n povești. Hai să fie acum, că nu mai pot să stau cu inelul ăsta ascuns’”, a mărturisit comedianul, pentru cancan.ro.

Momentul cererii s-a petrecut în Parcul Kiseleff, după o plimbare lungă prin zăpadă, iar emoția a fost uriașă pentru amândoi:

„Am ajuns în Parcul Kiseleff. M-am oprit undeva unde era cea mai mare zăpadă și am cerut-o atunci. M-am pus în genunchi, iar ea nu mă credea și s-a pus și ea în genunchi. I-am zis: ‘No, babe, iubire, nu, e pe bune. Ridică-te.’ Și am scos inelul. Abia atunci și-a dat seama că e pe bune. A început să plângă instant.”

Partenera care i-a schimbat complet viziunea despre familie

Noua sa logodnică preferă să rămână o prezență discretă, departe de lumea mondenă, însă impactul ei asupra vieții artistului este profund. Mincu recunoaște că sprijinul și echilibrul pe care le-a găsit în această relație l-au făcut să își dorească, pentru prima dată, să devină tată.

„Lucrează într-o corporație, este și model, dar n-a vrut să fie model full-time. Este o persoană extraordinar de inteligentă, frumoasă și amuzantă. Este pentru prima oară când simt, într-o relație, că mă ajută și am suport din partea partenerului, că pot face o grămadă de lucruri. Și este pentru prima oară când îmi doresc copil” – a adăugat comediantul.

Când va avea loc cununia civilă și nuntă

Pregătirile sunt deja în linie dreaptă pentru primii pași oficiali, cuplul având deja stabilit calendarul pentru momentele importante ce vor urma.

„Avem cununia în octombrie anul ăsta, civilă, iar nunta o să fie la anul”, a concluzionat Mincu.

Foto – Facebook / Instagram

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