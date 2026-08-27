Mirabela Grădinaru, schimbare de stil vestimentar la întâlnirea cu delegația UNICEF! Ce ținută a ales partenera președintelui României

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Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a marcat o nouă apariție publică plină de rafinament în cadrul unei întâlniri de protocol la nivel înalt cu delegația UNICEF, condusă de Edouard Beigbeder. Reuniunea diplomatică a fost dedicată protecției drepturilor copiilor, educației și participării tinerilor în deciziile publice, însă atenția presei s-a îndreptat rapid și către schimbarea neașteptată de stil vestimentar abordată de partenera șefului statului.

O schimbare de stil radicală în protocolul diplomatic

Obișnuită să poarte rochii feminine și fluide în deplasările oficiale anterioare, Mirabela Grădinaru a surprins audiența de această dată prin adoptarea primei sale ținute de tip business formal. Alegerea unui costum elegant cu pantaloni, impecabil croit, a marcat o tranziție vestimentară importantă, oferindu-i o alură sobră, dar modernă, perfect adaptată cadrului solemn al întâlnirii cu reprezentanții internaționali.

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Copiii, o prioritate absolută pentru societate

Dincolo de impactul vizual al apariției sale, partenera președintelui a transmis un mesaj ferm cu privire la responsabilitatea pe care statul și societatea o au față de tinerele generații și față de viitorul acestora:

„Ştiu cât de important este ca fiecare copil să aibă acces la îngrijire, protecţie, educaţie şi oportunităţi de a se dezvolta. Nu trebuie să uităm niciodată că ei reprezintă prioritatea noastră numărul unu. Felul în care avem grijă de copii astăzi va modela societatea de măine. Salut continuarea colaborării dintre România şi UNICEF pentru sprijinirea copiilor şi familiilor, pentru ca vocea tinerilor să fie auzită şi pentru a ne asigura că fiecare copil îşi poate atinge întregul potenţial, indiferent de locul în care trăieşte sau de circumstanţele în care s-a născut.”

România, un model regional lăudat de UNICEF

Parteneriatul pe termen lung dintre România și organizația internațională a fost reconfirmat în cadrul discuțiilor, reprezentanții UNICEF exprimându-și aprecierea față de progresele legislative făcute de țara noastră în domeniul protecției minorilor și al siguranței în mediul online.

„România a făcut pași importanți pentru consolidarea participării copiilor și pentru integrarea acesteia în procesul de luare a deciziilor, iar experiența sa poate oferi lecții valoare atât țărilor din Europa, cât și celor din afara regiunii”, a afirmat Edouard Beigbeder.

Criticile stilistului Florin Burescu după apariția de la Summitul de la Kiev

Prezența Mirabelei Grădinaru la evenimentele internaționale a fost privită cu ochi critic de specialiștii din domeniul modei, care au identificat atât puncte forte, cât și detalii ce necesită ajustări. Stilistul Florin Burescu a analizat apariția acesteia de la Summitul de la Kiev, remarcând calitatea alegerilor vestimentare, dar semnalând lipsuri la capitolul coafură și atitudine.

„Am văzut ținuta Mirabelei Grădinaru, o rochie foarte bună, accesorizată corect, lungimea rochiei a fost perfectă, ea are o siluetă frumoasă, îi stă bine cu ținute care îi marchează silueta de invidiat. Singurul amendament este în privința părului, e necoafat, neîngrijit, nu poți să te prezinți oricum la astfel de întâlniri oficiale, unde sunt prezente numeroase personalități politice. Ești fotografiat, reprezinți o țară, trebuie mare atenție la tot, haine, încălțăminte, machiaj și la atitudine” – a zis acesta, pentru click.ro.

Pe lângă aspectele ce țin de coafură, designerul a subliniat că postura și lipsa de dezinvoltură rămân principalele capitole la care partenera șefului statului are de lucrat pe viitor:

„Problema ei cea mare este însă atitudinea, este foarte stânjenită, crispată, în toate gesturile, în mers, în postură, aici ar trebui să lucreze mai mult. Și-a găsit cumva stilul vestimentar și asta o scapă din toată încurcătura, mai are însă mult de lucrat la partea de postură și la pieptănătură.”

Foto – Facebook

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