Se anulează unele datorii la ANAF. Nicușor Dan a promulgat legea. Cine primește banii înapoi de la stat

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Președintele Nicușor Dan a anunțat promulgarea unei legi menite să elimine retroactiv obligațiile de TVA stabilite în cazul firmelor cărora le-a fost anulat codul de taxă pe valoarea adăugată. Decizia vine să corecteze o problemă majoră din mediul de afaceri, vizând direct firmele care au fost împovărate de decizii de impunere ulterioare, însoțite de dobânzi și penalități, deși nu colectaseră efectiv taxa de la clienți.

Corectarea unei inechități din sistemul fiscal

Șeful statului a explicat că inițiativa legislativă răspunde unei nevoi reale de predictibilitate și echitate în relația dintre mediul de afaceri și administrația fiscală. Măsura se adresează companiilor care au fost penalizate disproporționat de-a lungul timpului.

„Am promulgat o lege importantă care corectează o inechitate produsă în aplicarea regimului TVA și vine în sprijinul contribuabililor afectați. Prima situație pe care legea o îndreaptă este cea a contribuabililor cărora le-a fost anulat codul de TVA și care, deși nu au facturat distinct și nu au colectat TVA de la clienți, s-au confruntat ulterior cu stabilirea retroactivă, prin decizii de impunere, a unor obligații de TVA, la care s-au adăugat dobânzi și penalități”, a transmis președintele într-o postare pe Facebook.

Restituirea banilor și excepțiile prevăzute de lege

Noile prevederi acoperă o gamă largă de situații, de la decizii de impunere deja emise sau necomunicate, până la cazurile în care inspecția fiscală nu a demarat încă. Anularea datoriilor se va face din oficiu, iar firmele care au achitat deja aceste sume vor avea dreptul legal să le recupereze de la stat. Cu toate acestea, legea păstrează o distincție clară pentru cazurile în care taxa a fost colectată efectiv de la beneficiari.

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„Legea corectează această situație prin anularea obligațiilor fiscale principale și a accesoriilor aferente pentru cazurile expres prevăzute de lege. Sunt acoperite atât obligațiile deja stabilite prin decizii de impunere, cât și situațiile în care decizia a fost emisă, dar nu a fost încă comunicată, precum și cele în care organul fiscal nu a emis încă decizia pentru perioadele vizate de lege.

Legea nu se aplică operațiunilor pentru care contribuabilul a înscris distinct TVA în facturi sau în documente echivalente ori a colectat, integral sau parțial, taxa de la beneficiari. Acolo unde TVA a fost facturată distinct sau efectiv colectată de la clienți, obligația fiscală rămâne”, a explicat președintele.

Termen de 30 de zile pentru procedura ANAF

Posibilitatea restituirii sumelor deja plătite asigură tratamentul egal între contribuabili și împiedică dezavantajarea celor care au fost de bună-credință și au executat obligațiile fiscale stabilite inițial de autorități. Președintele a subliniat că măsura permite întreprinderilor să își păstreze resursele financiare pentru continuarea activității economice.

„Astfel, măsura produce efecte și pentru cei care au executat deja obligațiile stabilite de administrația fiscală, evitând ca aceștia să fie dezavantajați față de contribuabilii ale căror obligații nu au fost încă stinse. Este o măsură care urmărește un tratament fiscal mai echitabil și mai predictibil, fără a exonera de la plată TVA care a fost efectiv facturată distinct sau colectată de la beneficiari.

ANAF are la dispoziție 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru aprobarea procedurii de aplicare. Un sistem fiscal echitabil presupune atât respectarea obligațiilor de către contribuabili, cât și capacitatea statului de a corecta situațiile în care aplicarea regulilor fiscale produce efecte disproporționate”, a mai scris Nicușor Dan.

Foto – Profimedia

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