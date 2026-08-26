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Ilie Bolojan a intervenit public în dezbaterea privind finanțarea sistemului medical, explicând motivele pentru care susține menținerea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru seniorii cu venituri lunare mai mari de 3.000 de lei.

Clarificările șefului Executivului vin într-un moment tensionat, marcat de criticile venite din partea sindicaliștilor din Sănătate. Aceștia acuză faptul că pregătirile pentru noua lege a salarizării ar putea duce la diminuarea veniturilor, în timp ce posibilitatea prelungirii reținerii CASS a provocat nemulțumiri suplimentare în rândul populației.

Punctul de vedere al Guvernului și cadrul european

Ipoteza extinderii perioadei de aplicare a CASS a apărut în spațiul public în urma unor sugestii atribuite unui expert din cadrul Comisiei Europene. Chiar dacă ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a subliniat că România nu are o obligație directă de a adopta această politică fiscală, premierul consideră că direcția stabilită deja trebuie păstrată. În viziunea șefului Guvernului, solidaritatea bugetară este esențială pentru ca spitalele și serviciile medicale să rămână funcționale.

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„Măsurile adoptate anul trecut trebuie menținute. Nu poți să anulezi contribuția unor persoane, unor cetățeni, care au nevoie de aceste servicii într-o pondere mai mare. În toată Europa și peste tot, fiecare cetățean contribuie pe măsura venitului său.

Trebuie să fie păstrat pentru ca banii să rămână la Sănătate, pentru că altfel Sănătatea trebuie să primească bani de la bugetul de stat, că nu funcționează într-o formă echilibrată”, a declarat Ilie Bolojan, la Digi 24.

Mecanismul de aplicare și impactul asupra pensiilor

Taxarea suplimentară vizează o cotă de 10% din veniturile care depășesc pragul de 3.000 de lei. Baza de calcul nu este reprezentată de valoarea totală a pensiei, ci strict de suma ce depășește acest plafon. În practică, un pensionar care încasează 4.000 de lei lunar plătește cota de 10% aplicată la diferența de 1.000 de lei, ceea ce înseamnă o reținere de 100 de lei pe lună.

În prezent, cadrul legal prevede că aplicarea acestei contribuții este valabilă pentru o perioadă determinată. Fără o nouă modificare legislativă care să prelungească termenul, măsura ar urma să își înceteze efectele, însă declarațiile premierului indică intenția clară a Executivului de a menține această sursă de finanțare pentru domeniul sanitar.

Foto – Profimedia

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