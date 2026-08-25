S-a dat lege. Românii care nu au taxele plătite nu își mai pot cumpăra mașini 

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Românii care cumpără sau vând o mașină vor trebui să nu aibă nicio datorie la administrația locală, conform unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Legea a intrat deja în vigoare, iar de acum înainte, cei care vor să își cumpere o mașină, vor fi nevoiți să dovedească printr-un formular că nu au datorii.

Nu poți vinde sau cumpăra mașini dacă ai datorii la administrația locală

Există un nou model de formulare care a fost deja aprobat printr-un ordin comun al Ministerului Dezvoltării, Ministerului Finanțelor și Ministerul Afacerilor Interne.

Printre modificări se numără și partea de jos a formularului, unde a fost introdusă rubrica D, care este destinată verificării situației fiscale a cumpărătorului.

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Până acum, contractul conținea doar o secțiune prin care era verificată situația fiscală a vânzătorului.

Acum, odată intrată legea în vigoare, autoritățile verifică și dacă persoana care cumpără mașina are datorii la administrația locală.

Noi modificări

Totodată, noul formular a fost actualizat și în privința termenului în care cumpărătorul este obligat să transcrie vehiculul pe numele său.

Pe vechiul formular era menționat un termen de 30 de zile, însă în noul formular, termenul este de 90 de zile pentru realizarea transcrierii, conform ȘtirileProtv.

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Notificarea nu este introdusă de ordinul prin care este actualizat formularul, ci documentul doar a fost pus în acord cu termenul prevăzut de legislația rutieră.

Au fost actualizate și datele tehnice care pot fi trecute în contract. Pentru vehiculele electrice, se poate menționa puterea motorului în kilowați, iar aceasta este o modificare necesară, pentru că în cazul mașinilor electrice, nu există o capacitate cilindrică a motorului care să poată fi scrisă în formular.

Totodată, s-a modificat și rubrica privind documentele de identitate care pot fi trecute în contract, fiind incluse noile tipuri de acte de identitate.

Ordinul nr. 772/966/123/2026 schimbă modelul de contract folosit din 2016 și introduce unul nou. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial pe 17 august 2026.

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