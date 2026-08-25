S-a dat lege. Românii care nu au taxele plătite nu își mai pot cumpăra mașini 

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Românii care cumpără sau vând o mașină vor trebui să nu aibă nicio datorie la administrația locală, conform unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Legea a intrat deja în vigoare, iar de acum înainte, cei care vor să își cumpere o mașină, vor fi nevoiți să dovedească printr-un formular că nu au datorii.
Notificarea nu este introdusă de ordinul prin care este actualizat formularul, ci documentul doar a fost pus în acord cu termenul prevăzut de legislația rutieră.
Ce date tehnice pot fi trecute în contract
Au fost actualizate și datele tehnice care pot fi trecute în contract. Pentru vehiculele electrice, se poate menționa puterea motorului în kilowați, iar aceasta este o modificare necesară, pentru că în cazul mașinilor electrice, nu există o capacitate cilindrică a motorului care să poată fi scrisă în formular.
Totodată, s-a modificat și rubrica privind documentele de identitate care pot fi trecute în contract, fiind incluse noile tipuri de acte de identitate.
Ordinul nr. 772/966/123/2026 schimbă modelul de contract folosit din 2016 și introduce unul nou. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial pe 17 august 2026.