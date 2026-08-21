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Traian Băsescu critică încercările de renegociere a PNRR și avertizează asupra unui dezastru economic dacă jaloanele nu sunt îndeplinite. Fostul președinte îl acuză pe Nicușor Dan că evită responsabilitatea în adoptarea Legii salarizării.

Traian Băsescu despre legea salarizării

Președintele Nicușor Dan, prins între presiunea partidelor politice și exigențele Bruxelles-ului, încearcă să medieze un consens pentru adoptarea noii Legi a salarizării, un jalon esențial din PNRR. Cu toate acestea, fostul președinte Traian Băsescu avertizează că situația este mai complicată decât pare.

„Degeaba a chemat partidele. Le-a dat exact ce voiau să audă, să li se ia responsabilitatea neîndeplinirii acestui jalon”, a declarat acesta joi seară la B1 TV.

Ultima variantă a proiectului de lege, comunicată recent liderilor partidelor de către consilierul prezidențial Radu Burnete, stabilește un prag de referință pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice la 4.000 de lei, începând cu 1 decembrie 2026, cu posibilitatea de majorare în 2027.

Această valoare este mai mică decât cea propusă anterior de fostul ministru al Muncii, Florin Manole, care era de 4.325 de lei. Totuși, conform declarațiilor lui Burnete, proiectul respectă obligațiile asumate de România prin PNRR și constrângerile fiscale actuale.

În ciuda acestui pas înainte, Traian Băsescu rămâne sceptic.

„Este copil cel care crede că se pot negocia la Bruxelles alți parametri decât cei deja negociați. Parametrii, obiectivele acestui program cu România, sunt stabiliți în ECOFIN. Deci nu-i modifică nimeni”, a punctat el, subliniind că orice încercare de renegociere este sortită eșecului.

Acesta a mai adăugat că nerespectarea jalonului ar putea duce la un adevărat „dezastru” financiar pentru România, țara riscând să fie pusă sub un plan de redresare sever impus de Comisia Europeană și Consiliul ECOFIN.

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Fostul președinte, despre responsabilitatea lui Nicușor Dan

În centrul acestei furtuni politice și economice se află Nicușor Dan, al cărui veto asupra oricărei reduceri salariale în lege a fost perceput ca un obstacol major.

„Marea problemă pe care o avem este la domnul președinte Nicușor Dan. Îmi pare rău că trebuie să o spun. Dânsul a făcut foarte clar faptul că orice scădere înseamnă că dânsul nu va promulga legea”, a afirmat Traian Băsescu.

De altfel, în încercarea de a găsi un acord politic, președintele a convocat de mai multe ori liderii partidelor politice la Cotroceni. Următoarea întâlnire este programată pentru începutul săptămânii viitoare, când se speră că se va ajunge la un consens. Totuși, această încercare de mediere este percepută de unii critici ca o mișcare care mută responsabilitatea de pe umerii administrației prezidențiale către partide.

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Legea salarizării, miză importantă în PNRR

Miza îndeplinirii jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) este una colosală, iar Legea salarizării este doar una dintre condițiile esențiale pentru a accesa fondurile europene. În cazul în care ținta nu va fi atinsă, România riscă să piardă o parte semnificativă din aceste fonduri.

„Ce se poate negocia acolo, unde nu se îndeplinesc 100% jaloanele, este să se constate că a făcut totuși 50%. Îi dăm jumătate din suma alocată a acestui jalon. Dar nu altceva, nu, obiectul jalonului nu se poate modifica”, a explicat Traian Băsescu.

Sursă foto: Profimedia

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