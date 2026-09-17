Nicușor Dan îl nominalizează pe Siegfried Mureșan ca prim-ministru: „Nu avem o majoritate conturată”

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Nicușor Dan a susținut o conferință de presă, după aproape 6 ore de consultări cu partidele politice. La 135 de zile de la demiterea Guvernului Bolojan, președintele a declarat că a ales să îl nominalizeze pe Siegfried Mureșan pentru poziția de prim-ministru.

„Suntem la mai mult de 4 luni după ce guvernul a fost demis și în interiorul acestui interval m, avut sute de ore de discuții cu partidele politice pentru a găsi o soluție de ieșire din această criză. Am văzut la partide multă preocupare electorală și mai puțină pentru interesul național. Ba chiar un șef de partid mi-a spus în privat că „asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea””, a declarat Nicușor Dan.

„Și nu e în regulă pentru că meseria noastră și faptul că trăim din banii oamenilor înseamnă că noi trebuie să ajungem la un compromis astfel încât să negociem aspirațiile diferite ale categoriilor sociale, profesionale din țara noastră. România are nevoie de Guvern și nu rectificare buget, astea sunt niște tehnicalități, dar de ele depinde viața curentă a oamenilor”, a mai spus președintele.

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Astfel, Nicușor Dan a decis să îl nominalizeze pe Siegfried Mureșan pentru poziția de premier.

„Nu avem o majoritate conturată în ciuda tuturor acestor ore de discuții și atunci am ales să propun pentru poziția de prim ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan”, a precizat el.

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„E o persoană care a fost propusă de cele 3 partide, are o experiență în Parlamentul European, a negociat lucruri importante, are expertiza pentru această poziție. Mi-a solicitat un timp de gândire pe care i-l respect. Deci dl Mureșan rămâne prima opțiune pentru mine și aștept să-mi confirme sau infirme înainte de a publica decretul în Monitorul oficial”, a subliniat șeful statului.

Foto: Profimedia

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