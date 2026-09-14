Traian Băsescu, critici dure la adresa lui Nicușor Dan pentru blocajul politic: „Cum poți să lași țara asta patru luni fără guvern?” Ce spune despre Ilie Bolojan

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Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a lansat critici dure la adresa modului în care este gestionată criza politică din țară, acuzându-i pe președintele Nicușor Dan și pe premierul interimar Ilie Bolojan de blocarea prelungită a deciziilor executive.

Într-o intervenție televizată, la România TV, fostul șef al statului a subliniat că lipsa unui guvern cu puteri depline de patru luni reprezintă o abatere gravă de la îndatoririle constituționale ale Cotroceniului.

Critici dure pentru Nicușor Dan: „Constituția nu îți dă dreptul ție ca președinte”

Fostul președinte a punctat că președintele Nicușor Dan tiene obligația de a desemna de urgență un candidat pentru funcția de prim-ministru, după ce propunerea anterioară a fost respinsă de Parlament. În opinia sa, amânarea deciziei sub pretextul așteptării unor majorități anunțate public nu își găsește justificarea în legea fundamentală.

Potrivit Mediafax, referindu-se la rolul șefului statului, Traian Băsescu a afirmat: „Cum poți să lași țara asta patru luni fără guvern? Cum poți să nu execuți atribuțiunea constituțională? Să desemnezi un candidat, sigur, încercând să desemnezi un candidat cu șanse să formeze un guvern. Dar trebuie să o faci. Constituția nu îți dă dreptul ție ca președinte”.

Fostul șef al statului a adăugat că președintele nu poate condiționa nominalizarea de garanții prealabile oferite de partide. „În momentul în care trebuie să desemnezi un candidat pentru funcția de premier, nu ai dreptul să spui partidelor, ia veniți să vedem ce număr de voturi aveți fiecare. În primul rând, Constituția vorbește despre vot secret, nu am cum să-l fac public înainte de a exercita votul și, în al doilea rând, niciodată nu știi, față de estimări, cum se va vota”, a precizat acesta.

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Ironii la adresa discuțiilor politice de la nunta ministrului de Finanțe

Întrebat dacă negocierile privind viitorul executiv s-ar fi purtat în cadrul nunții ministrului interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, fostul președinte a oferit o replică acidă, respingând ideea că un astfel de eveniment privat ar fi găzduit decizii majore de stat.

„Nu cred că problema guvernului a fost ce s-a discutat între periniță, dansul miresei și plata darului. Nu cred că astea au fost prioritățile. Dacă guvernarea era o prioritate, o rezolvau înainte de nuntă”, a comentat ironic Traian Băsescu.

Acuzații la adresa lui Ilie Bolojan și prognoza unui nou Guvern

Pe lângă criticile aduse Cotroceniului, Traian Băsescu l-a atacat și pe premierul interimar Ilie Bolojan, acuzându-l că prelungește nejustificat șederea la Palatul Victoria și că își schimbă poziția pentru a bloca orice deznodământ.

„Acum, toată lumea, sigur, și eu îl acuz pe Bolojan că a aplicat toate tertipurile ca să rămână în continuare premier cu un guvern destituit de Parlament, în condițiile în care a depășit și perioada de 45 de zile de interimat. Deci, în niște condiții extrem de rele, el a preferat să blocheze orice soluție politică”, a susținut Băsescu, adăugând că o succesiune de interimari ar arunca statul „în lumea ridicolului”.

Totuși, fostul șef al statului s-a arătat optimist cu privire la șansele de învestire ale următoarei propuneri de premier, argumentând că aleșii nu vor dori alegeri anticipate. „Eu, spre exemplu, sunt unul dintre cei care cred că cel de-al doilea guvern o să treacă. Dintr-un motiv simplu, mai sunt doi ani și vreo câteva luni până la alegerile legislative. Păi ce parlamentar are chef să meargă acum în campanie când mai are doi ani și ceva de mandat? Deci cred că o să treacă guvernul, numai să se hotărască domnul președinte să desemneze un premier”, a concluzionat fostul șef al statului.

Foto – Profiemdia

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