  MENIU  
Home > Știri > Traian Băsescu, critici dure la adresa lui Nicușor Dan pentru blocajul politic: „Cum poți să lași țara asta patru luni fără guvern?” Ce spune despre Ilie Bolojan

Traian Băsescu, critici dure la adresa lui Nicușor Dan pentru blocajul politic: „Cum poți să lași țara asta patru luni fără guvern?” Ce spune despre Ilie Bolojan

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a lansat critici dure la adresa modului în care este gestionată criza politică din țară, acuzându-i pe președintele Nicușor Dan și pe premierul interimar Ilie Bolojan de blocarea prelungită a deciziilor executive.

Într-o intervenție televizată, la România TV, fostul șef al statului a subliniat că lipsa unui guvern cu puteri depline de patru luni reprezintă o abatere gravă de la îndatoririle constituționale ale Cotroceniului.

Critici dure pentru Nicușor Dan: „Constituția nu îți dă dreptul ție ca președinte”

Fostul președinte a punctat că președintele Nicușor Dan tiene obligația de a desemna de urgență un candidat pentru funcția de prim-ministru, după ce propunerea anterioară a fost respinsă de Parlament. În opinia sa, amânarea deciziei sub pretextul așteptării unor majorități anunțate public nu își găsește justificarea în legea fundamentală.

Potrivit Mediafax, referindu-se la rolul șefului statului, Traian Băsescu a afirmat: „Cum poți să lași țara asta patru luni fără guvern? Cum poți să nu execuți atribuțiunea constituțională? Să desemnezi un candidat, sigur, încercând să desemnezi un candidat cu șanse să formeze un guvern. Dar trebuie să o faci. Constituția nu îți dă dreptul ție ca președinte”.

Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său
Recomandarea zilei

Fostul șef al statului a adăugat că președintele nu poate condiționa nominalizarea de garanții prealabile oferite de partide. „În momentul în care trebuie să desemnezi un candidat pentru funcția de premier, nu ai dreptul să spui partidelor, ia veniți să vedem ce număr de voturi aveți fiecare. În primul rând, Constituția vorbește despre vot secret, nu am cum să-l fac public înainte de a exercita votul și, în al doilea rând, niciodată nu știi, față de estimări, cum se va vota”, a precizat acesta.

Citeşte şi: Robert Negoiță spune că Sorin Grindeanu ar trebui desemnat premier: „Are toate șansele să ia voturile în Parlament”

Mirabela Grădinaru a întors toate privirile la nunta ministrului Alexandru Nazare! Cum a apărut îmbrăcată partenera președintelui Nicușor Dan / FOTO
Mirabela Grădinaru a întors toate privirile la nunta ministrului Alexandru Nazare! Cum a apărut îmbrăcată partenera președintelui Nicușor Dan / FOTO
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan, apariție elegantă la nunta lui Alexandru Nazare cu Maria Mihali. Ce surpriză a marcat evenimentul

Ironii la adresa discuțiilor politice de la nunta ministrului de Finanțe

Întrebat dacă negocierile privind viitorul executiv s-ar fi purtat în cadrul nunții ministrului interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, fostul președinte a oferit o replică acidă, respingând ideea că un astfel de eveniment privat ar fi găzduit decizii majore de stat.

„Nu cred că problema guvernului a fost ce s-a discutat între periniță, dansul miresei și plata darului. Nu cred că astea au fost prioritățile. Dacă guvernarea era o prioritate, o rezolvau înainte de nuntă”, a comentat ironic Traian Băsescu.

Acuzații la adresa lui Ilie Bolojan și prognoza unui nou Guvern

Pe lângă criticile aduse Cotroceniului, Traian Băsescu l-a atacat și pe premierul interimar Ilie Bolojan, acuzându-l că prelungește nejustificat șederea la Palatul Victoria și că își schimbă poziția pentru a bloca orice deznodământ.

„Acum, toată lumea, sigur, și eu îl acuz pe Bolojan că a aplicat toate tertipurile ca să rămână în continuare premier cu un guvern destituit de Parlament, în condițiile în care a depășit și perioada de 45 de zile de interimat. Deci, în niște condiții extrem de rele, el a preferat să blocheze orice soluție politică”, a susținut Băsescu, adăugând că o succesiune de interimari ar arunca statul „în lumea ridicolului”.

Totuși, fostul șef al statului s-a arătat optimist cu privire la șansele de învestire ale următoarei propuneri de premier, argumentând că aleșii nu vor dori alegeri anticipate. „Eu, spre exemplu, sunt unul dintre cei care cred că cel de-al doilea guvern o să treacă. Dintr-un motiv simplu, mai sunt doi ani și vreo câteva luni până la alegerile legislative. Păi ce parlamentar are chef să meargă acum în campanie când mai are doi ani și ceva de mandat? Deci cred că o să treacă guvernul, numai să se hotărască domnul președinte să desemneze un premier”, a concluzionat fostul șef al statului.

Foto – Profiemdia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Ați trecut de sute de ori pe lângă ea. Știați ce ascunde această clădire din centrul Bucureștiului?
Ați trecut de sute de ori pe lângă ea. Știați ce ascunde această clădire din centrul Bucureștiului?
Fanatik
Denis Drăguş, la debut! Ce poziţie joacă la FCSB? Craiova se teme de el: „Nu-mi place că s-a dus la ei”
Denis Drăguş, la debut! Ce poziţie joacă la FCSB? Craiova se teme de el: „Nu-mi place că s-a dus la ei”
GSP.ro
După US Open, noua senzație a tenisului feminin a defilat în trei ținute diferite la Săptămâna Modei de la New York
După US Open, noua senzație a tenisului feminin a defilat în trei ținute diferite la Săptămâna Modei de la New York
Click.ro
Andreea Bălan, probleme cu vindecarea traumelor! Ce întrebare i-a pus psihologului Menis Yousry?„Nu îți poți controla corpul”
Andreea Bălan, probleme cu vindecarea traumelor! Ce întrebare i-a pus psihologului Menis Yousry?„Nu îți poți controla corpul”
TV Mania
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Redactia.ro
Boala autoimuna de care suferea Madalina Apostol, de fapt. Ii provoca dureri cumplite
Boala autoimuna de care suferea Madalina Apostol, de fapt. Ii provoca dureri cumplite
Citește și...
Analiza lui Sorin Cârțu după primul meci al Craiovei fără gol primit în deplasare. Unde a câștigat Universitatea meciul cu Corvinul
Vremea se schimbă din nou în România. După ploi și vijelii, temperaturile urcă până la 30 de grade
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
De ce nu e bine să pui ulei în apa în care fierbi paste
Doliu în medicina! A murit dr. Angela Paraschiva Muntean, medicul care și-a dedicat peste 35 de ani sănătății mintale a copiilor
Omar Hayssam a fost eliberat condiționat. Fusese condamnat la peste 24 de ani de închisoare pentru terorism 
Robert Negoiță spune că Sorin Grindeanu ar trebui desemnat premier: „Are toate șansele să ia voturile în Parlament”
Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi, a murit. Omul de afaceri este în stare de șoc
Adelina Pestrițu a decis să-i reamenajeze în secret camera fiicei ei. Nu s-a uitat la bani și i-a făcut o cameră ca din povești. Totul este alb, elegant și luminos / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Jean Paler a suferit un al doilea AVC acasă. Cu ce situație neplăcută s-a confruntat la spital
Jean Paler a suferit un al doilea AVC acasă. Cu ce situație neplăcută s-a confruntat la spital
Doliu în lumea cinematografiei! A murit legendarul producător Jeremy Thomas. Cineastul premiat cu Oscar avea 77 de ani
Doliu în lumea cinematografiei! A murit legendarul producător Jeremy Thomas. Cineastul premiat cu Oscar avea 77 de ani
Proiecte speciale
A vândut 750 de milioane de cărți, dar astăzi cu greu mai găsești una în librării. Cum a fost uitată Barbara Cartland
A vândut 750 de milioane de cărți, dar astăzi cu greu mai găsești una în librării. Cum a fost uitată Barbara Cartland
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Libertatea.ro
A vândut 750 de milioane de cărți, dar astăzi cu greu mai găsești una în librării. Cum a fost uitată Barbara Cartland
A vândut 750 de milioane de cărți, dar astăzi cu greu mai găsești una în librării. Cum a fost uitată Barbara Cartland
Avantaje
A lăsat în urmă trei copii: doi băieți de 22 și 19 ani și o fetiță de 10 ani. Cine a fost, de fapt, Mădălina Apostol. Trecutul neștiut al tinerei care a decis să plece pentru totdeauna! Nick Rădoi a confirmat că iubita lui era bolnavă și că nu a mai suportat...
A lăsat în urmă trei copii: doi băieți de 22 și 19 ani și o fetiță de 10 ani. Cine a fost, de fapt, Mădălina Apostol. Trecutul neștiut al tinerei care a decis să plece pentru totdeauna! Nick Rădoi a confirmat că iubita lui era bolnavă și că nu a mai suportat...
Elle
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Mădălina Apostol a murit. Partenera lui Nick Rădoi s-a stins din viață în noaptea de sâmbătă spre duminică
Mădălina Apostol a murit. Partenera lui Nick Rădoi s-a stins din viață în noaptea de sâmbătă spre duminică
Cine este Nick Rădoi. Povestea milionarului stabilit în SUA, cariera în transporturi, lupta cu cancerul și relația cu Mădălina Apostol
Cine este Nick Rădoi. Povestea milionarului stabilit în SUA, cariera în transporturi, lupta cu cancerul și relația cu Mădălina Apostol
Horoscop 15 septembrie 2026. Viața i se dă peste cap. O zodie are provocări în dragoste și conflicte la locul de muncă
Horoscop 15 septembrie 2026. Viața i se dă peste cap. O zodie are provocări în dragoste și conflicte la locul de muncă
Adelina Pestrițu a renovat camera fiicei sale, Zenaida. Cum arată dormitorul cu tapet personalizat: „Fiecare alegere a fost făcută cu gândul la ea”
Adelina Pestrițu a renovat camera fiicei sale, Zenaida. Cum arată dormitorul cu tapet personalizat: „Fiecare alegere a fost făcută cu gândul la ea”
Lia Bugnar, atac la adresa lui Mihai Bendeac, după o postare criptică a actorului: „Urâtă specie de om ești, băiatule”
Lia Bugnar, atac la adresa lui Mihai Bendeac, după o postare criptică a actorului: „Urâtă specie de om ești, băiatule”
Observator News
Cu 350 de euro pe lună trăiește ca o regină. Țara care atrage străinii în căutarea unei vieți mai ieftine
Cu 350 de euro pe lună trăiește ca o regină. Țara care atrage străinii în căutarea unei vieți mai ieftine
Libertatea pentru Femei
Ce mesaj a transmis mama lui Tudor Chirilă, imediat după „Vocea României”: ”M-a uimit și chiar m-a întristat”. Iarina Demian e o femeie discretă, dar acum a decis să nu mai tacă
Ce mesaj a transmis mama lui Tudor Chirilă, imediat după „Vocea României”: ”M-a uimit și chiar m-a întristat”. Iarina Demian e o femeie discretă, dar acum a decis să nu mai tacă
WOW, ce rochie! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la nunta ministrului Alexandru Nazare! Rochie de petrecere, părul lung, desfăcut, machiaj de seară, tocuri, partenera lui Nicușor Dan a atras toate privirile
WOW, ce rochie! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la nunta ministrului Alexandru Nazare! Rochie de petrecere, părul lung, desfăcut, machiaj de seară, tocuri, partenera lui Nicușor Dan a atras toate privirile
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
BREAKING NEWS, doamnelor și domnilor! De data aceasta, în mod surprinzător, avem parte de un anunț POZITIV de la vârful țării. E oficial, vestea extraordinară dată de Ilie Bolojan în urmă cu doar câteva minute
BREAKING NEWS, doamnelor și domnilor! De data aceasta, în mod surprinzător, avem parte de un anunț POZITIV de la vârful țării. E oficial, vestea extraordinară dată de Ilie Bolojan în urmă cu doar câteva minute
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
EL apare mereu la TV, dar mulți nici că au văzut-o pe soția jurnalistului. Neașteptat, ce s-a aflat acum despre soția lui Radu Banciu
EL apare mereu la TV, dar mulți nici că au văzut-o pe soția jurnalistului. Neașteptat, ce s-a aflat acum despre soția lui Radu Banciu
Asta, da, veste! La patru ani de la despărțirea de fosta logodnică, Ramona Olaru, Cătălin Cazacu face anunțul anului în showbiz. Don Juan-ul tânăr și neliniștit se ÎNSOARĂ. Surpriză, CINE este viitoarea soție: ”O să fie pe nisip și...”
Asta, da, veste! La patru ani de la despărțirea de fosta logodnică, Ramona Olaru, Cătălin Cazacu face anunțul anului în showbiz. Don Juan-ul tânăr și neliniștit se ÎNSOARĂ. Surpriză, CINE este viitoarea soție: ”O să fie pe nisip și...”
Redactia.ro
Boala autoimuna de care suferea Madalina Apostol, de fapt. Ii provoca dureri cumplite
Boala autoimuna de care suferea Madalina Apostol, de fapt. Ii provoca dureri cumplite
Out de la Romanii au Talent. Pe cine inlocuieste Nadia Comaneci . de fapt. S-a vorbit ca Andra pleaca....
Out de la Romanii au Talent. Pe cine inlocuieste Nadia Comaneci . de fapt. S-a vorbit ca Andra pleaca....
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
1.500 de lei pentru persoanele cu handicap, dar trebuie să respecte o condiție
1.500 de lei pentru persoanele cu handicap, dar trebuie să respecte o condiție
14 septembrie, una dintre cele mai importante zile de post din an. Ce se face de Înălțarea Sfintei Cruci
14 septembrie, una dintre cele mai importante zile de post din an. Ce se face de Înălțarea Sfintei Cruci
7 din 10 femei poartă pantofi de mărime greșită. Greșeala care îți poate afecta picioarele
7 din 10 femei poartă pantofi de mărime greșită. Greșeala care îți poate afecta picioarele
Horoscop Alina Bădic: O perioadă rară începe acum. „Nu ne-am mai întâlnit cu acest tip de forțe astrale”
Horoscop Alina Bădic: O perioadă rară începe acum. „Nu ne-am mai întâlnit cu acest tip de forțe astrale”
TV Mania
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
A spus „DA” departe de ochii lumii! Detaliul din ținuta îndrăgitei artiste care a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
A spus „DA” departe de ochii lumii! Detaliul din ținuta îndrăgitei artiste care a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Magda Pălimariu a slăbit 9 kilograme în două luni! „Nu plec de acasă fără el!” Ce are mereu în geantă
Magda Pălimariu a slăbit 9 kilograme în două luni! „Nu plec de acasă fără el!” Ce are mereu în geantă
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
CSID.ro
Boala periculoasă de care suferea Mădălina Apostol. Problemele medicale care i-au dat mari bătăi de cap, înainte de a muri. Se confrunta cu dureri infernale
Boala periculoasă de care suferea Mădălina Apostol. Problemele medicale care i-au dat mari bătăi de cap, înainte de a muri. Se confrunta cu dureri infernale
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii? Bruneta duce o viață luxoasă
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii? Bruneta duce o viață luxoasă
Ce face acum Simina Costea, fosta soție a lui What’s Up. A plecat din România și și-a schimbat complet viața: „Nu mă gândesc să revin în țară”
Ce face acum Simina Costea, fosta soție a lui What’s Up. A plecat din România și și-a schimbat complet viața: „Nu mă gândesc să revin în țară”
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
Libertatea
Mihai Bendeac, un nou mesaj în scandalul cu actrița Carmen Tănase: „A luat toată lumea foc”
Mihai Bendeac, un nou mesaj în scandalul cu actrița Carmen Tănase: „A luat toată lumea foc”
Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi, a murit. Omul de afaceri este în stare de șoc
Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi, a murit. Omul de afaceri este în stare de șoc
A vândut 750 de milioane de cărți, dar astăzi cu greu mai găsești una în librării. Cum a fost uitată Barbara Cartland
A vândut 750 de milioane de cărți, dar astăzi cu greu mai găsești una în librării. Cum a fost uitată Barbara Cartland
Mesajul dur transmis de Lia Bugnar pentru Mihai Bendeac, după afirmația controversată făcută despre Carmen Tănase. „Urâtă specie de om ești, băiatule!”
Mesajul dur transmis de Lia Bugnar pentru Mihai Bendeac, după afirmația controversată făcută despre Carmen Tănase. „Urâtă specie de om ești, băiatule!”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton