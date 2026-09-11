Omar Hayssam a fost eliberat condiționat. Fusese condamnat la peste 24 de ani de închisoare pentru terorism 

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Omar Hayssam a fost condamnat la peste 24 de ani de închisoare pentru terorism. Acum, el a fost eliberat condiționat de magistrații Tribunalului Ilfov, iar decizia instanței este definitivă. Omar Hayssam a avut trei pedepse din trei dosare, care au fost contopite, inclusiv una în situația răpirii a trei jurnaliști din Irak.

Omar Hayssam, eliberat condiționat

Tribunalul Ilfov a admis vineri, 11 septembrie, contestația formulată de Omar Hayssam împotriva deciziei Judecătoriei Sectorului 4 București, care îi respinsese anterior cererea de eliberare condiționată.

Citește și: Clotilde Armand, condamnată la un an de închisoare, cu amânarea executării. De ce a fost găsită vinovată

”Desfiinţează sentinţa penală nr. 2298 din data de 17.07.2026, pronunţată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti în dosarul nr. 17737/4/2026 şi, în rejudecare, în baza art. 587 alin. (1) C. pr. pen. raportat la art. 59-60 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen. admite cererea de liberare condiţionată formulată de condamnatul Omar Hayssam. Dispune liberarea condiţionată a condamnatului Omar Hayssam din executarea pedepsei de 24 ani şi 4 luni închisoare aplicată prin sentinţa nr. 1873/04.11.2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – secţia I penală, în baza căreia s-a emis M.E.P.I. nr. 5804/04.11.2015 şi punerea de îndată în libertate a acestuia, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză”, se arată în minuta Tribunalului Ilfov.

Decizia instanței este definitivă, iar bărbatul urmează să fie eliberat condiționat.

Condamnat în 2014

Omar Hayssam a fost condamnat în 2014 la 24 de ani de ani și patru luni de închisoare, după ce pedepsele din trei dosare în care fusese condamnat pentru terorism, înșelăciune și fraude, dar și în dosarul răpirii celor trei jurnaliști în Irak au fost contopite.

Citește și: Nick Pasqual, condamnat la 32 de ani de închisoare pentru tentativă de omor. Actorul din „How I Met Your Mother” și-a atacat fosta iubită

În martie 2005, jurnaliștii Marie Jeanne Ion, Sorin Mișcoci și Ovidiu Ohanesian au fost răpiți la Bagdad, iar o lună mai târziu, Omar Hayssam a fost reținut de autoritățile române.

El a fost arestat preventiv pentru infracțiuni economice într-un alt dosar, deși autoritățile anunțau că este acuzat de implicare în răpirea celor trei jurnaliști români.

La aproape un an și o lună de la arestarea lui, instanța a dispus eliberarea din motive medicale, la propunerea procurorului Ciprian Nastasia, cel care ceruse arestarea lui. Eliberarea a fost cerută pe motiv că starea de sănătate a acestuia s-a degradat, după o operație pentru cancer de colon care a avut loc în ianuarie 2006.

Pe 30 iunie 2006, Hayssam a fugit din România și a fost dat în urmărire generală la nivel național și internațional, pe baza unui mandat de arestare preventivă emis în lipsă de către Curtea de Apel București în iulie 2006.

Omar Hayssam a fost adus în România în iulie 2013, după șapte ani de când fugise din țară.

Foto: Captura video

Urmărește-ne pe Google News