Tudor Duma, alias „Maru”, dealerul lui Vlad Pascu, condamnat definitiv la 4 ani şi 4 luni de închisoare cu executare, pentru trafic de droguri

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Tudor Duma, cunoscut în spațiul public sub porecla de „Maru”, își va petrece următorii ani în spatele gratiilor. Tânărul identificat drept dealerul de casă care l-a alimentat cu substanțe interzise pe Vlad Pascu — autorul tragediei rutiere din stațiunea 2 Mai — a fost condamnat definitiv la 4 ani şi 4 luni de închisoare cu executare, pentru trafic de droguri.

Maru a fost preluat de polițiști și dus la penitenciarul Rahova.

Verdictul magistraților de la Înalta Curte și transferul la Rahova

Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție au analizat apelurile formulate în cauză și au decis să mențină hotărârea primei instanțe, respingând toate căile de atac ca nefondate. Astfel, „Maru” a fost preluat sub escortă și transferat direct la Penitenciarul Rahova pentru începerea executării pedepsei.

„Decizia penală nr.1175/A din 03.07.2026 – În baza art.421 alin. 1 pct.1 lit.b Cod procedură penală, respinge, ca nefondate, apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală şi inculpaţii Duma Tudor şi Constantin Costin-Anton, împotriva sentinţei penale nr. 1419 din data 18.11.2024, pronunțată în dosarul nr. 36501/3/2023, al Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală.

În baza art.275 alin.2 Cod procedură penală, obligă pe apelanţii intimaţi inculpaţi Duma Tudor şi Constantin Costin-Anton, la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în apel, în cuantum de 2000 de lei, fiecare. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 03.07.2026”, se arată în hotărârea oficială a judecătorilor, potrivit Antena 3.

Umbra tragediei din stațiunea 2 Mai și condamnarea lui Vlad Pascu

Numele lui Tudor Duma a devenit de notorietate națională în toamna anului 2023, când procurorii DIICOT au descins în forță în cercul de prieteni ai lui Vlad Pascu. „Maru” era cel care îi asigura acestuia accesul la droguri de risc și mare risc, substanțe care au întunecat mintea șoferului în momentul în care a spulberat cu mașina doi tineri pe litoral.

În timp ce furnizorul său tocmai a primit sentința finală de peste 4 ani, Vlad Pascu își ispășește deja pedeapsa proprie, după ce Curtea de Apel Constanța a menținut decizia de a-l condamna definitiv la 10 ani de închisoare cu executare.

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Un istoric infracțional marcat de moartea unui alt tânăr

Problemele penale ale lui Tudor Duma nu se opresc însă la dosarul legat de rețeaua lui Pascu. Dincolo de faptele privind traficul de droguri de risc, deținerea pentru consum propriu și nerespectarea regimului armelor și munițiilor, „Maru” mai este vizat de o anchetă extrem de gravă.

În primăvara anului 2025, el a fost arestat preventiv, măsură înlocuită ulterior cu arestul la domiciliu, fiind suspectat că ar fi vândut metadonă, un opioid extrem de periculos, unui alt tânăr pe nume Rareș Ion. Acesta din urmă a fost găsit decedat în garajul locuinței sale din cauza unei supradoze, transformând profilul de dealer al lui Duma într-unul strâns legat de pierderi de vieți omenești. Pedeapsa definitivă primită astăzi îl scoate definitiv de pe străzi și îl plasează în regim de maximă securitate.

Foto – arhivă

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