Vlad Pascu, condamnat la 10 ani de închisoare în dosarul 2 Mai. Decizia este definitivă

Raluca Vițu
.  Actualizat 21.08.2025, 11:57

La exact doi ani și două zile de la tragicul accident din stațiunea 2 Mai, Curtea de Apel Constanța a pronunțat joi, 21 august, sentința definitivă în cazul lui Vlad Pascu. Tânărul a fost condamnat la zece ani de închisoare cu executare, după ce, aflat sub influența drogurilor, a lovit cu mașina un grup de tineri, provocând moartea a două persoane și rănirea altor trei.

Sentința este definitivă: zece ani de închisoare

Instanța a respins toate apelurile formulate de Vlad Pascu, de parchet și de părțile civile, menținând decizia inițială pronunțată de Judecătoria Mangalia în luna ianuarie. Concret, Vlad Pascu a primit 7 ani pentru ucidere din culpă, 2 ani și 8 luni pentru vătămare corporală din culpă, 3 ani și 4 luni pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și 3 ani pentru părăsirea locului accidentului. Pedeapsa finală, rezultată prin contopirea acestora, este de 10 ani de închisoare, notează hotnews.ro.

„Dosarul 2 Mai a ajuns la final. Totul a ramas cum știți. 10 ani de închisoare pentru Vlad Pascu. O poveste tristă, tristă”, a transmis Adrian Cuculis, avocatul uneia dintre familiile victimelor, pe Facebook.

În prezent, Vlad Pascu se află în arest preventiv la Penitenciarul Poarta Albă, unde este încarcerat de aproape doi ani.

Despăgubiri morale de peste 1,74 milioane de euro

Pe lângă condamnarea penală, instanța a menținut și decizia privind daunele morale acordate victimelor și familiilor acestora. Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR) a fost obligat să achite peste 1,74 milioane de euro către familiile celor doi tineri decedați — Roberta și Sebastian — și către cei trei tineri răniți în accident.

Singura modificare adusă de Curtea de Apel Constanța a fost în cazul lui Darius Brînzan, unul dintre supraviețuitori, pentru care suma acordată a fost redusă de la 50.000 de euro la 20.000 de euro.

Tragedia din 2 Mai – Un accident care a zguduit România

Pe 19 august 2023, în jurul orei 5:25 dimineața, Vlad Pascu, un tânăr de 19 ani, a provocat un accident rutier devastator pe DN39, în apropiere de localitatea 2 Mai, județul Constanța. Aflat sub influența mai multor droguri — cocaină, amfetamină și metamfetamină — Pascu a intrat cu mașina într-un grup de pietoni care se deplasau pe marginea drumului. Impactul a fost fatal: doi tineri, Roberta Dragomir (20 de ani) și Sebastian Olaru (21 de ani), ambii studenți la Facultatea de Geografie a Universității București, au murit pe loc. Alți trei tineri au fost grav răniți.

Neglijență înaintea tragediei

Cu doar câteva ore înainte de accident, Vlad Pascu fusese oprit de poliție în Vama Veche, după ce un șofer sunase la 112 și semnalase un comportament haotic în trafic. În mașina lui Pascu au fost găsite o țigară tip joint și patru pastile de Bromazepam. Cu toate acestea, polițiștii l-au testat doar cu etilotestul — care a indicat zero alcoolemie — și l-au lăsat să plece fără a-l verifica pentru consum de droguri. Autoturismul condus de Pascu nu avea asigurare RCA valabilă, iar lipsa unei intervenții ferme din partea autorităților a fost ulterior aspru criticată.

După producerea accidentului, Vlad Pascu a fugit de la locul faptei și a fost găsit ulterior de polițiști în Vama Veche. Ancheta a confirmat că se afla sub influența substanțelor psihoactive, iar comportamentul său a fost considerat extrem de periculos.

Procesul și condamnarea

În octombrie 2023, Vlad Pascu a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența substanțelor interzise și părăsirea locului accidentului. Pe 31 ianuarie 2025, Judecătoria Mangalia l-a condamnat la 10 ani de închisoare cu executare. Sentința a fost contestată de toate părțile implicate — inclusiv de procurori, care au cerut reîncadrarea faptelor la omor calificat, și de avocații lui Pascu, care au solicitat o pedeapsă mai blândă, invocând un denunț făcut de acesta într-un dosar de trafic de droguri.

Foto – arhivă

