Ce semne primește tatăl lui Sebastian Olariu de la fiul lui. Sebi este unul dintre tinerii uciși de Vlad Pascu la 2 Mai: „Sunt persoane care nu cred, de aceea am și filmat”

Valentin Olariu, tatăl lui Sebastian Olariu, spune că a primit semne de la fiul lui. Sebi este unul dintre cei doi tineri uciși de Vlad Pascu în 2023, în localitatea 2 Mai. De aproape doi ani, părinții victimelor luptă să le facă dreptate copiilor lor.

Ce semne primește tatăl lui Sebastian Olariu de la fiul lui

Tatăl lui Sebastian Olariu, unul dintre tinerii uciși de Vlad Pascu la 2 Mai, spune că fiul lui îi trimite mesaje din lumea de apoi. Valentin Olariu consideră acest lucru o minune, indiferent că există oameni care l-au luat în râs.

„Sunt persoane care mă cred, sunt persoane care nu cred, de aceea am și filmat. S-a întâmplat de două ori cu mașina lui. După 12 noaptea se întâmplă de fiecare dată. Pornește muzica în mașină și luminile se aprind și se sting. Am făcut publică această minune, așa îi spun eu. Multă lume ne-a luat în râs, că are mașina o problemă. Mașina, dacă avea o problemă, făcea în fiecare zi, nu la trei luni distanță”, a spus Valentin Olariu, în emisiunea „Viața fără filtru”, de la Antena Stars.

„Vrem ca Vlad Pascu să primească pedeapsa pe care o merită”

Pe 19 august 2023, după ce consumase substanțe interzise, Vlad Pascu conducea cu 102 km/h pe DN 39, când, în jurul orei 5:25, în apropiere de 2 Mai, a intrat într-un grup de pietoni. În urma impactului, doi tineri și-au pierdut viața și alți trei au fost răniți. De aproape doi ani, părinții celor două victime, Roberta Dragomir și Sebastian Olariu, așteaptă să se facă dreptate.

„Așteptăm să se facă dreptate. Nu vrem nimic altceva, nu vrem nimic, doar ca Vlad Pascu să primească pedeapsa pe care o merită. Noi spunem că acolo nu a fost ucidere din culpă. Noi spunem că acolo a fost omor calificat. Vlad Pascu a știut ce face când s-a urcat la volan, era conștient când s-a urcat și știa ce urmări va avea dacă va merge cu viteză și drogat la volan”, a mai spus tatăl lui Sebi Olariu, potrivit Spynews.ro.

Vlad Pascu a cerut diminuarea pedepsei după ce a fost condamnat la 10 ani de închisoare

Vlad Pascu a fost condamnat, pe 31 ianuarie 2025, de Judecătoria Mangalia, la 10 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și părăsirea locului accidentului. Hotărârea a fost atacată la instanța superioară de către avocații tânărului.

Ultima înfățișare din proces a avut loc miercuri, 18 iunie. Avocații lui Vlad Pascu au făcut mai multe solicitări. Aceștia au solicitat instanței ca ședințele de judecată să nu mai fie publice, deoarece presiunea mediatică este foarte mare și au primit mesaje jignitoare. Instanța a respins cererea. Apărătorii lui Pascu au mai cerut diminuarea pedepsei și ca instanța să țină cont de un denunț pe care Pascu l-a făcut împotriva lui Tudor Duma, zis Maru, într-un dosar de trafic de droguri. Curtea de Apel Constanța a rămas în pronunțare.

Valentin Olariu, față în față cu cel care i-a omorât fiul

În luna mai a anului 2024, părinții celor doi tineri uciși în accidentul din 2 Mai au stat față în față cu Vlad Pascu, tânărul care le-a curmat viața copiilor lor. Despre acel moment, tatăl lui Sebastian Olariu a spus că Vlad Pascu a stat numai cu privirea plecată.

„Credeți-mă că am vrut să-i prind privirea, să mă uit ochi în ochi și s-a uitat numai cu capul în jos. Chiar mi-a venit să plâng, am avut o emoție în corp, mi-au trecut tot felul de gânduri în cap. Cum l-am văzut? A fost tot acel Vlad Pascu, dar un pic mai speriat. Nu cred că se poate schimba un asemenea om. Este teatral și tot ce face el, face doar cu ajutorul avocaților și îi ascultă de fiecare dată. Sper ca doamna judecător, cred că am cea mai mare încredere în dânsa, că o să ia decizia cea mai bună. Ce așteptări am? Să se facă dreptate și Vlad Pascu să-și primească pedeapsa pe care o merită”, a declarat tatăl lui Sebastian Olariu, la acel moment.

Foto: Libertatea.ro/Dumitru Angelescu

