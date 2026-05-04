Sfârșit tragic pentru un român și iubita lui. Alexandru și Sarah au murit în Italia, după un accident de scuter

Un român în vârstă de 25 de ani și iubita lui, în vârstă de 24, au murit într-un mod tragic. Alexandru și Sarah și-au pierdut viața după un accident de scuter. Cei doi s-au izbit de un zid și s-au răsturnat într-un șanț.

Tragedie în Italia. Un român și iubita lui și-au pierdut viața

Alexandru și Sarah erau pe drumul care leagă Tribiano de Mulazzano, la sud de Milano. Cei doi se îndreptau spre casă, după ce au ieșit în oraș cu prietenii lor.

Cei doi erau pe un scuter, condus de Alexandru, care a părăsit partea carosabilă și s-a izbit de un zid de beton. Tinerii au căzut într-un șanț după impactul violent.

Publicația Il Giorno scrie că drumul pe care s-a produs accidentul nu are camere de filmare sau iluminat stradal. Trupurile celor doi au fost găsite lângă scuterul răsturnat. Alexandru și Sarah au fost găsiți de persoane care alergau în jurul orei 7:45. Cei doi aveau căștile de protecție pe cap în momentul în care au fost găsiți.

Potrivit unei prime reconstituiri, scuterul, un Kymco 125, ar fi ajuns mai întâi într-o denivelare, uscată, dar adâncă de aproximativ 4 metri, după care și-ar fi încheiat deplasarea lovindu-se de un zid din beton.

La fața locului au ajuns de urgență ambulanțe și echipaje medicale, însă pentru victime nu s-a mai putut face nimic: cadrele medicale nu au putut decât să constate decesul. Aruncați din șa, în urma căderii și a impactului cu solul, tinerii au suferit leziuni incompatibile cu viața.

La locul accidentului au intervenit și pompierii din cadrul detașamentului Melegnano, precum și carabinierii din compania San Donato, cărora le revin acum investigațiile cazului.

Cine sunt victimele

Sarah Ernani era o italiancă în vârstă de 25 de ani, care locuia în Salerno sul Lamb ro. Alexandru Viorel Ichim avea 26 de ani și locuia împreună cu iubita lui, cu care era logodit.

Cei doi și-au găsit finalul într-un mod tragic. Echipajele care s-au deplasat la locul accidentului nu au mai putut face nimic pentru cei doi. Impactul cu solul a fost fatal pentru Alexandru și Sarah, care au decedat împreună.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul. Nu se știe dacă scuterul a ieșit singur de pe șosea sau dacă au fost alte vehicule implicate.

„IScuterul, ajuns într-un șanț de la marginea drumului, cu cele două corpuri întinse la mică distanță, a fost observat la ora 7:45 în această dimineață de câțiva trecători care ieșiseră la jogging. Accidentul, de fapt, ar fi avut loc cu câteva ore înainte de descoperire și s-ar fi produs în timpul nopții”, scrie publicația italiană Il Giorni.

