Răzvan Kovacs, accident grav cu mașina. A fost la un pas de tragedie: „Un TIR a vrut să mă care după el”

Răzvan Kovacs a fost implicat într-un accident. Celebrul DJ a avut parte de clipe înfricoșătoare la volan. Din fericire, nu a avut loc nicio tragedie, însă fostul concurent de la Insula Iubirii a ținut să tragă un semnal de alarmă pentru toți participanții la trafic. Iată ce s-a întâmplat.

Răzvan Kovacs, la un pas de tragedie

Răzvan Kovacs, fost concurent la Insula Iubirii, a revenit în atenția publicului după ce s-a despărțit de soția lui, Ema Oprișan, și s-a cuplat cu o fost concurentă Insula Iubirii, Ela Vișan. Cei doi s-au afișat pe rețelele sociale spre surprinderea tuturor.

De atunci, Răzvan a făcut câteva declarații controversate despre relația pe care a avut-o cu Ema Oprișan. Acesta are o comunitate online cu care împărtășește tot felul de gânduri și întâmplări din viața lui.

El a dezvăluit recent că a fost implicat într-un accident rutier și a fost la un pas de tragedie. Luni, 18 mai, DJ-ul a fost implicat într-un accident în care un TIR era să intre în el. Din fericire, Răzvan nu a pățit nimic, însă a ținut să atragă atenția oamenilor.

„Știi aia ‘Dă, mamă, cu TIR-ul în mine’? Astăzi s-a împlinit. A fost prima oară când am fost implicat într-un accident de genul, în care un TIR a vrut să mă care după el. Norocul meu că am mașina mare. Nu m-am simțit pus în pericol. Vreau să trag un semnal de alarmă. Poate și eu puteam să îl evit, dacă eram puțin mai atent. Nu mi-am dat seama că TIR-ul o să vireze la dreapta, iar remorca lui se va trage pe banda mea.

Dragilor, aveți grijă când sunteți în trafic și vedeți o mașină cu un gabarit atât de mare. Are 17 metri lungime mașina aia, iar pentru șofer era imposibil să vadă în spate în momentul în care a virat deja la dreapta. Am mașina lovită pe toată partea dreapta, dar pe viitor, mai atenți”, le-a spus Răzvan Kovacs urmăritorilor de pe Instagram.

Este în proces de divorț cu soția lui

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs sunt în plin proces de divorț. Cei doi foști concurenți de la Insula Iubirii au decis să se despartă după ani de zile în care au format un cuplu.

În cadrul unui podcast, Ema a dat de înțeles că Răzvan ar fi înșelat-o de-a lungul relației. În plus, relația lor era presărată cu scandaluri, replici acide și multe certuri.

Cei doi au împreună o fetiță pe nume Luna, iar Ema are un băiețel pe nume Noah dintr-o altă relație, pe care Răzvan îl consideră fiul lui și pe care l-a crescut de mic.

Cei doi urmează să se înțeleagă cu privire la programul de vizite al copiilor.

”Nu s-a finalizat divorțul. Ema nu s-a prezentat la notar. Acum urmează să depun documentele pentru divorț pe cale judecătorească”, a mărturisit Răzvan Kovacs recent.

