Un fost concurent de la „Românii au talent” a fost condamnat la închisoare. Alexandru Oltean a fost prins conducând sub influența substanțelor interzise

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Un fost concurent al show-ului Românii au Talent, dansatorul Alexandru Oltean, a ajuns recent în lumina reflectoarelor, dar din păcate, nu pentru performanțele sale artistice, ci din cauza unei greșeli care i-a schimbat viața. Tânărul a fost condamnat la un an și două luni de închisoare cu suspendare pentru că a fost prins conducând sub influența a trei substanțe interzise. În plus, i-a fost suspendat dreptul de a conduce pentru o perioadă de doi ani.

În 2017, Alexandru Oltean era văzut de public ca un exemplu de disciplină și talent. Tânărul se remarcase pe scena „Românii au Talent” cu un număr de dans care i-a cucerit pe jurați și pe telespectatori deopotrivă.

Mihaela Rădulescu l-a descris atunci ca fiind „o poezie și o poveste frumoasă”, iar Florin Călinescu a fost la fel de impresionat. Deși nu a câștigat competiția, drumul său artistic a continuat, urcând pe scene din țară și din străinătate.

Dar viața lui Alexandru s-a schimbat dramatic după acel moment de glorie. Potrivit Cancan, în timpul unui control de rutină pe un bulevard din Constanța, dansatorul a fost oprit de poliție. Testul DrugTest a arătat prezența substanțelor interzise, iar analizele ulterioare au confirmat consumul a trei tipuri diferite de substanțe psihoactive.

Cum a încercat Alexandru Oltean să scape de pedeapsă

În fața instanței, Alexandru Oltean a încercat să își explice fapta, aducând în discuție realizările sale artistice și viața sa personală.

„Inculpatul este o persoană tânără, cu studii, care are un copil minor în întreținere, iar activitatea sa profesională până la vârsta destul de fragilă pe care o are, a fost una cu realizări multiple. Astfel, inculpatul este o persoană care, pe plan artistic, a fost laureat la numeroase festivaluri naționale și internaționale, show-uri de televiziune, este câștigător al show-ului Eurovision cu reprezentanta Croației, a prezentat în cadrul unor companii celebre de dans, multe spectacole… Inculpatul, în ultimul cuvânt, spune că îi pare nespus de rău pentru toate, regretă profund faptele”, se arată în dosarul fostului concurent de la „Românii au talent”.

Cu toate acestea, faptele sale au cântărit greu în fața magistraților, care au decis să aplice o pedeapsă fermă.

Astfel, Alexandru Oltean a fost condamnat la închisoare cu suspendare și i-a fost suspendat permisul auto pentru doi ani.

Sursă foto: Captură video

Urmărește-ne pe Google News