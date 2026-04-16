Ionuț Lorin rupe tăcerea după despărțirea de Roxana Vașniuc: „A fost…” Prima reacție despre divorț

Despărțirea Roxanei Vașniuc de soțul ei, Ionuț Lorin, a devenit oficială chiar în ziua de naștere a bărbatului. Deși prezentatoarea TV a făcut public anunțul pe rețelele sociale, fostul ei partener a ales să rămână discret. Totuși, în exclusivitate, acesta a oferit primele și singurele declarații despre separarea care pune capăt unei relații de 14 ani.

Mesajul lui Ionuț Lorin după anunțul divorțului

Deși nu este o persoană publică și evită expunerea mediatică, Ionuț Lorin a confirmat că el și Roxana Vașniuc au decis să pună punct căsniciei lor. Bărbatul a subliniat că procedura este deja în desfășurare și că ambii au fost de acord cu această decizie.

„Acest divorț a fost făcut pe cale amiabilă, încă nu s-a încheiat, deci mai durează. A fost făcut la notar”, a declarat Ionuț Lorin, potrivit Spynews.ro.

Separarea nu a fost încă finalizată, însă procesul este în curs, fiind vorba despre un divorț fără conflict, gestionat în afara instanței.

O zi cu dublă încărcătură: anunțul despărțirii, chiar de ziua lui

În mod surprinzător, anunțul public al Roxanei Vașniuc a venit chiar în ziua în care fostul ei soț își sărbătorea ziua de naștere. Ionuț Lorin a confirmat acest detaliu, fără a comenta însă decizia prezentatoarei de a face publică separarea într-un moment atât de personal pentru el.

Surse apropiate au precizat că bărbatul a dorit să păstreze discreția și să nu transforme situația într-un subiect de scandal, preferând să confirme doar informațiile esențiale.

„Când am spus „Da”, în biserică, am crezut că va fi pentru totdeauna! Am crezut că împreună vom depăși orice obstacol, ca mâna în mână vom trece prin bune și rele …. Am iubit, am iertat și am construit cu speranța că taina căsniciei este de neclintit! Dar am învățat că minciuna și trădarea sunt singurele care pot dărâma și cel mai înalt zid….Nu forțez un drum acolo unde sinceritatea s-a pierdut. Astăzi, aleg divorțul ca formă de respect față de propria-mi persoană. Plec cu fruntea sus, știind că am oferit tot ce a fost mai curat, până la capăt!”, a scris Roxana Vașniuc, pe Instagram.

Un mesaj de recunoștință pentru fiica lo

Vedeta a subliniat că decizia de a divorța a fost luată împreună cu Ionuț, iar la finalul mesajului i‑a transmis recunoștință pentru fiica pe care o au. Totodată, ea a adăugat că nu oricine merită să ocupe un loc alături de ea.

„Mulțumesc, Ionuț, pentru fetița noastră și pentru lecția care mi-a arătat că nu oricine merită locul de lângă mine. Merg mai departe cu liniște și multă putere! Din dorința de a păstra acest moment cât mai privat, nu voi mai face nicio altă declarație! PS. Mulțumesc oamenilor care au știut și mi-au fost alături în toată această perioadă!” – a mai transmis Roxana.

