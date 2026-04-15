Roxana Vașniuc și soțul ei au divorțat. Cei doi erau împreună de 14 ani și au împreună un copil: „Minciuna și trădarea…”

Roxana Vașniuc și soțul ei au decis să divorțeze. Vedeta a fost cea care a făcut anunțul despărțirii și a făcut primele declarații despre ruptura dintre ea și tatăl fetiței sale. Care a fost motivul și ce spune vedeta?

Roxana Vașniuc a confirmat separarea de soțul ei

Vedeta a confirmat zvonul privind divorțul de soțul ei, Ionuț, alături de care are o fiică. Cei doi formau un cuplu de 14 ani, însă au decis să meargă pe drumuri separate.

Ea a mărturisit că atunci când s-a căsătorit, a crezut că va fi pentru totdeauna, însă a realizat că o căsnicie nu poate rezista când apar minciuna și trădarea.

Roxana Vașniuc a lăsat să se înțeleagă că soțul ei a mințit-o și a trădat-o. Vedeta a vorbit despre faptul că „sinceritatea s-a pierdut”, așa că a ales să divorțeze.

„Când am spus „Da”, în biserică, am crezut că va fi pentru totdeauna! Am crezut că împreună vom depăși orice obstacol, ca mâna în mână vom trece prin bune și rele …. Am iubit, am iertat și am construit cu speranța că taina căsniciei este de neclintit!

Dar am învățat că minciuna și trădarea sunt singurele care pot dărâma și cel mai înalt zid….Nu forțez un drum acolo unde sinceritatea s-a pierdut. Astăzi, aleg divorțul ca formă de respect față de propria-mi persoană. Plec cu fruntea sus, știind că am oferit tot ce a fost mai curat, până la capăt!”, a scris Roxana Vașniuc, pe Instagram.

I-a mulțumit soțului ei

Vedeta a ținut să precizeze că decizia divorțului a fost luată de comun acord, iar la finalul mesajului, i-a mulțumit lui Ionuț pentru fiica pe care o au împreună. Ea a mai precizat că nu oricine merită locul de lângă ea.

„Mulțumesc, Ionuț, pentru fetița noastră și pentru lecția care mi-a arătat că nu oricine merită locul de lângă mine. Merg mai departe cu liniște și multă putere! Din dorința de a păstra acest moment cât mai privat, nu voi mai face nicio altă declarație! PS. Mulțumesc oamenilor care au știut și mi-au fost alături în toată această perioadă!”, a mai scris Roxana Vașniuc, pe Instagram.

