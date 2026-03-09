„Fiica mea aproape că a făcut pușcărie odată cu mine”. Elena Udrea, mărturisiri despre perioada dificilă petrecută la penitenciar

Elena Udrea a acceptat să apară într-un podcast, la câteva luni de la eliberarea din penitenciar. Fostul ministru al Turismului a povestit cum fiica ei a vizitat-o în închisoare de 156 de ori, trăindu-și zilele de naștere și sărbătorile în spatele gratiilor.

Elena Udrea, despre detenție și impactul asupra fiicei sale

Elena Udrea, fostul ministru al Turismului, și-a deschis sufletul într-un interviu emoționant acordat în podcastul lui Damian Drăghici, unde a vorbit despre cei patru ani și jumătate petrecuți în detenție, impactul asupra fiicei sale, Eva, și lecțiile care au transformat-o pe parcursul acestei încercări.

Fostul ministru a mărturisit că cea mai mare durere nu a fost propria ei experiență din penitenciar, ci efectele asupra fiicei sale, care a vizitat-o de 156 de ori în închisoare.

„Eva și-a petrecut sărbătorile, ziua de naștere, zilele mele de naștere în închisoare. Aproape că a făcut pușcărie odată cu mine. Deci în afară de această suferință care era uriașă… dar mi-a dat Dumnezeu putere să trec prin ea fără să o iau razna”, a declarat ea.

Fosta politiciană subliniază că a fost o perioadă în care a încercat să-și păstreze echilibrul și să se concentreze pe ceea ce contează cu adevărat.

„Adică să rămân cu mintea limpede, în continuare să fiu motivată să fac lucruri în viață. Mă motivează foarte mult și copilul că are 7 ani. În interiorul meu am reușit să fiu bine”, a spus Elena Udrea.

Eva, întrebări profunde pentru mama sa

Viața după eliberare a adus discuții revelatoare între Elena Udrea și fiica sa. Eva încearcă să înțeleagă trecutul mamei sale, punând întrebări care o fac pe aceasta să reflecteze asupra deciziilor luate.

„Astăzi Eva mă întreabă… facem socoteli cu factor necunoscuți. Mama, dacă eu am 52 de ani și tu ai 7, câți ani avea mami când te-a născut pe tine? 45, dar mami, nu erai cam bătrână?! Da, te-am făcut mai târziu că mami s-a preocupat doar de cariera ei profesională”, a povestit ea cu sinceritate.

Încercările din perioada detenției au lăsat-o pe Elena Udrea cu multe întrebări, dar și cu o convingere profundă că această experiență a avut un sens.

„Nu pot să nu mă întreb de ce eu am fost închisă 3 ani și 4 luni continuu și alte 10 luni separat. În total am fost închisă 4 ani și jumătate. De ce totuși mi s-a întâmplat mie asta? (…) Probabil că trebuia să trec prin experiența aceasta, tocmai pentru a ajunge acolo unde mi-am dorit mereu să ajung. Sunt la momentul la care încă mai cercetez și mai construiesc”, a explicat ea.

Elena Udrea a părăsit Penitenciarul Târgșor pe 17 iulie 2025, după ce Tribunalul Prahova a respins contestația formulată de DNA Ploiești împotriva deciziei de liberare condiționată. Fostul ministru fusese condamnat la șase ani de închisoare în dosarul „Gala Bute” și se afla în detenție din iunie 2022, după extrădarea din Bulgaria.

