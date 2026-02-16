Elena Udrea, imagine virală într-un spațiu interactiv tip mini-zoo: „La câți șerpi ‘am ținut la sân’, cu acesta a fost o joacă!” Fotografia cu pitonul i-a surprins pe fani

Elena Udrea și-a surprins din nou fanii din mediul online cu o apariție relaxată și plină de umor, după ce a povestit despre o vizită făcută împreună cu fiica ei într-un loc spectaculos din Capitală, dedicat interacțiunii cu animale prietenoase.

O fotografie care a atras atenția internauților

Fosta politiciană a împărtășit pe rețelele sociale câteva momente din experiența petrecută alături de fiica ei într-un spațiu destinat copiilor și părinților, unde vizitatorii pot interacționa direct cu animale blânde. Printre acestea s-a numărat și un șarpe, care a devenit rapid „vedeta” postării.

Udrea a făcut o remarcă ironică despre întâlnirea cu reptila, sugerând că, în comparație cu provocările din trecut, momentul a fost o simplă joacă. Tonul autoironic a atras imediat atenția urmăritorilor, care au reacționat cu zâmbete și comentarii amuzate.

“La câți șerpi “am ținut la sân”, cu acesta a fost o joacă” – a transmis fosta politiciană.

Dincolo de glumă, postarea a surprins atmosfera relaxată a vizitei. Udrea și fiica ei s-au bucurat de activitățile interactive, într-un mediu creat special pentru a apropia copiii de lumea animalelor. Imaginile și mesajul au transmis o stare de bine și un moment autentic de conectare între mamă și fiică.

Eva Maria, talentată la canto

De când s-a întors din închisoare, Elena Udrea și-a dedicat timpul exclusiv fetiței sale, despre care spune că are multe talente pe care abia acum începe să le descopere. Anul trecut, fosta ministră a vorbit cu emoție despre Eva Maria, în vârstă de 7 ani, dezvăluind detalii din viața lor de zi cu zi și modul în care relația lor s-a consolidat în această perioadă. Udrea a mărturisit că micuța are o personalitate puternică, surprinzătoare, și un talent evident pentru canto, lucru care o bucură și o motivează să îi fie alături în fiecare pas.

„Eva cântă foarte frumos, nu știm pe cine moștenește. Deși, și eu mi-am descoperit oareșce talent cântând în corul bisericii din penitenciar. Mai face înot și o să mai văd dacă îi mai place ceva. De regulă, copiii vor să meargă unde merg prietenii lor. Așa că e posibil să vrea și gimnastică, tenis, volei, șah, pictură etc., în viitor. Oricum, ei au multe astfel de activități extra si la școală. Iar eu nu vreau să îi încarc programul cu tot felul de lucruri doar ca să bifeze că e ocupată. Prefer să se joace încă, să se bucure de jocurile vârstei”, a povestit Elena Udrea pentru Cancan.

Vrea ca Eva să vadă locul unde s-a născut

De când a revenit în viața publică, Elena Udrea își propune să îi ofere fiicei sale, Eva Maria, cât mai multe experiențe care să o ajute să înțeleagă lumea din jur și, mai ales, țara în care s-a născut. Fosta politiciană vorbește tot mai des despre dorința de a-i arăta micuței locurile care au marcat-o, tradițiile cu care a crescut și frumusețile României pe care, spune ea, generațiile tinere le descoperă prea rar. Pentru Udrea, aceste momente petrecute alături de fiica ei nu sunt doar simple excursii, ci ocazii de a construi amintiri, de a recupera timpul pierdut și de a crea o legătură mai profundă, într-o perioadă în care încearcă să își reconstruiască viața pas cu pas.

„Îmi doresc să mergem în Costa Rica, să îi arăt locurile în care s-a născut și unde a petrecut aproape în întregime primul an de viață. I-am povestit mult despre Costa Rica, i-am arătat poze, filmulețe și acum și ea e nerăbdătoare sa vadă tara în care a venit pe lume și a cărei cetățean este”, a spus Elena Udrea într-un alt interviu, acum câteva luni.

