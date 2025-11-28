Elena Udrea își vrea înapoi bunurile confiscate după executarea silită. „Am fost condamnată abuziv!” Mesajul tranșant al fostei politiciene

Elena Udrea cere restituirea bunurilor confiscate, evaluate la aproximativ cinci milioane de lei, după ce a fost executată silit pentru recuperarea prejudiciului stabilit în dosarul „Gala Bute”. Fosta politiciană susține că bunurile i-au fost luate „abuziv” și că a fost condamnată ilegal, motiv pentru care a demarat acțiuni în instanță pentru rejudecarea cazului.

În paralel, Udrea spune că și-a regăsit echilibrul prin credință, rugăciune și post, încercând să își reconstruiască viața alături de familie.

Bunurile confiscate și acuzația de condamnare abuzivă

După aproape patru ani petrecuți în penitenciar, Elena Udrea revine în atenția publică prin solicitarea de rejudecare a dosarului „Gala Bute” și restituirea bunurilor confiscate. Fosta politiciană consideră că a fost condamnată „abuziv” și executată silit în mod ilegal, iar acum își dorește ca instanța să îi facă dreptate.

Elena Udrea a fost condamnată la șase ani de detenție pentru deturnare de fonduri și trafic de influență în dosarul „Gala Bute”. După executarea pedepsei, bunurile sale, evaluate la aproximativ cinci milioane de lei, au fost confiscate pentru recuperarea unui prejudiciu estimat la nouă milioane de euro. Udrea susține că această măsură a fost abuzivă și că este „singura condamnată ilegal” în cazul căreia nu s-a acceptat redeschiderea dosarului.

„Am demarat deja acțiuni prin care cer restabilirea legalității și în ceea ce mă privește pe mine. Adică rejudecarea de data aceasta conform legii dosarelor. Dosare în care am fost condamnată abuziv. Cu consecința și a recuperării a tot ceea ce mi s-a luat abuziv. Am rămas cam singura condamnată ilegal. Singura în cazul căreia, până acum, nu s-a acceptat redeschiderea cazului. Și rejudecarea după lege”, a declarat Elena Udrea potrivit cancan.ro.

Elena Udrea ține post și citește Biblia zilnic

Eliberată în vara acestui an, Udrea își petrece timpul alături de fiica sa și de partenerul Adrian Alexandrov. Ea spune că a găsit echilibrul prin credință și disciplină spirituală. Se roagă de trei ori pe zi, ține post și citește Biblia seara împreună cu fiica sa.

„Țin post, evident. Adică îl țin de ani de zile. Vinerea țin Post Negru. Adică beau doar apă. Spiritual, îmi fac rugăciune de trei ori pe zi. Fac fapte bune, citim Biblia zilnic sau îi povestesc Evei din Biblie seara, pe drum spre și de la școală. Am grijă să nu mă mai enervez în trafic.

Dar și să nu mai am gânduri critice la adresa altora etc. Unele îmi ies mai bine. Altele nu. Cum ar fi problema cu traficul. Greu să nu mă enervez cu traficul între Corbeanca și Băneasa”, a mărturisit Udrea.

