Povestea de iubire dintre Elena Udrea și Dorin Cocoș. S-au căsătorit la New York și au divorțat după 10 ani

Căsătoria dintre Elena Udrea, fost ministru și una dintre cele mai mediatizate figuri politice din România, și omul de afaceri Dorin Cocoș a fost urmărită îndeaproape de public încă de la debut. Cei doi s-au căsătorit în 2003, ceremonia având loc la Consulatul României din New York, și au divorțat după aproape un deceniu.

Povestea de iubire dintre Elena Udrea și Dorin Cocoș

Elena Udrea și Dorin Coooș s-au cunoscut în anul 1997, iar relația lor a crescut treptat. În decembrie 2003, cei doi s-au căsătorit civil, la Consulatul României de la New York.

Fostul ministru și omul de afaceri au arătat întotdeauna ca doi oameni uniți, dar mai degrabă de aceleași interese decât de o mare iubire. Aceștia erau rar văzuți împreună, nu purtau verighete și nici nu au făcut copii. Mai mult, ea a ales să își păstreze numele de fată, cu toate că nu era o persoană cunoscută la momentul cununiei civile.

„Nu port verighetă pentru că noi am avut doar căsătorie civilă, nu am mai apucat să facem nuntă, pentru că au venit alegerile din 2004. Poate o să facem şi un copil, dar până acum nu am avut timp. Au fost alegeri, campanii electorale, nu prea a fost timp“, spunea Elena Udrea în ianuarie 2010.

Relația lor a fost descrisă public, mai târziu, ca una cu momente intense, dar și cu discrepanțe în viața privată. În interviuri și declarații, Elena Udrea a precizat că „nu țineau banii la comun” și că, de multe ori, nu făceau împreună lucruri cotidiene.

În ceea ce privește păstrarea numelui de fată, Elena Udrea a spus: „Eu cred că personalitatea fiecăruia se conturează în jurul unui nume. Mă cheamă Elena Gabriela şi până la liceu mi s-a spus Găbiţa. Când am intrat într-o altă etapă a vieţii, adolescenţa, mi s-a spus Elena şi Elena a rămas. Eu sunt Elena Udrea şi n-aş putea să fiu altceva. Acum sunt căsătorită cu Dorin Cocoş – şi să dea Dumnezeu să rămânem până la adânci bătrâneţi –, dar dacă ne despărţim şi mă căsătoresc a doua oară, ce fac? Mă numesc o dată Udrea, o dată Cocoş, o dată Ionescu, o dată Popescu? Nu am vrut să-mi schimb numele pentru că mi se pare că numele ăsta mă reprezintă“.

Problemele din căsnicia Elenei Udrea și a lui Dorin Cocoș

La doi ani de la nunta cu Dorin Cocoș, Elena Udrea a devenit activă în politică, iar carierele lor au început să le ocupe tot timpul.

Traseul ei (consilier – deputat – ministru – deputat) a fost o sabie cu două tăişuri pentru Dorin Cocoş.

„Nu-ţi convine ca, din cauza soţiei, tu să fii mereu în vizorul presei. Mulţi parteneri de afaceri pe care i-a avut soţul meu au renunţat la relaţiile cu el pentru a nu deveni ţintă de presă“, spunea Udrea în cadrul unei emisiuni, în urmă cu mai mulți ani.

Despărțirea oficială a venit în 2013: Udrea și Cocoș au anunțat, printr-un comunicat, că după zece ani de căsnicie au decis să divorțeze amiabil, în fața notarului.

„Faptul că avem cariere atât de diferite şi, în cazul nostru, chiar incompatibile, unul politică, altul afaceri, ne-a privat de timpul petrecut împreună necesar relaţiei şi a supus căsătoria unor presiuni din exterior care au afectat-o iremediabil“, se arată în comunicatul de presă pe care cei doi l-au făcut public la momentul respectiv.

Un an mai târziu, Elena Udrea vorbea din nou despre motivul divorțului de Dorin Cocoș, după aproape 10 ani.

„Oamenii, chiar dacă sunt căsătoriți, cel puțin în cazul meu și presupun că mai sunt și alte situații care seamănă cu cea în care m-am aflat eu, mai ales când au cariere separate, ajung să aibă aibă chiar în interiorul unei căsătorii vieți separate. Acesta este motivul pentru care până la urmă am ajuns la un divorț sau o separare legală”, spunea ea atunci.

Elena Udrea și-a acuzat fostul soț de infidelitate

În anul 2015, Elena Udrea a fost arestată preventiv, moment în care a vorbit despre infidelitatea fostului ei soț. La Înalta Curte, ea a susținut că Dorin Cocoș ar fi avut, cu aproximativ doi ani înainte de divorț, o „relație stabilă” cu o altă persoană, ceea ce, potrivit spuselor ei, a contribuit la răcirea legăturilor dintre cei doi.

„A mai arătat că fostul soţ avea o relaţie stabilă cu doi ani înainte de divorţul, din anul 2013 şi că s-a şi căsătorit la doar două luni după divorţ, astfel că nu avea tipul de relaţie în care îşi spuneau ce făceau în timpul zilei. De asemenea, a învederat că nu ştia unde se duce în vacanţă fostul soţ şi nici nu-i spunea ce afaceri face”, nota instanţa în motivare din declaraţia dată de Udrea la judecarea propunerii de arestare.

La momentul respectiv, Elena Udrea era acuzată în dosarul Microsoft de spălare de bani (în forma dobândirii/ utilizării de bunuri cunoscând că provin din infracţiuni) şi fals în declaraţii de avere, dosar în care era cercetat și Dorin Cocoș că ar fi pretins şi primit 9.000.000 de euro de la Claudiu Florică şi Dinu Pescariu, pentru ca, prin intermediul lui Udrea, la acea vreme ministru al Dezvoltării Regionale şi Turismului şi vicepreşedinte PDL, să asigure firmelor susţinute de Florică Claudiu încheierea şi derularea contractului de licenţiere Microsoft cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

În ce relații au rămas Elena Udrea și Dorin Cocoș

Au trecut 12 ani de la divorțul dintre Elena Udrea și Dorin Cocoș, care și-au refăcut între timp viețile personale. Cei doi au rămas în relații bune, iar omul de afaceri chiar a dat declarații la tribunal în favoarea fostei sale soții, în dosarul „Gala Bute” în care fostul ministru a fost condamnat la șase ani de închisoare.

Afaceristul a explicat în luna martie a acestui an că pe actuala lui soție nu o deranjează că păstrează legătura cu Elena Udrea, mai ales că copiii lor frecventau, la momentul respectiv, aceeași grădiniță.

„Suntem într-o relație bună. Fiica Elenei este în aceeași clasă cu fiul meu cel mic, de la 3 ani și jumătate. Se joacă împreună, se înțeleg perfect. Elena mi-a spus că grădinița este bună, așa că l-am dus și eu pe al meu. De ce ar fi supărată soția mea? Am 30 de ani de când am fost împreună cu Elena. Ce să fac? Elena a fost și ea cineva”, a afirmat Dorin Cocoș în luna martie a acestui an.

