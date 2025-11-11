Cine sunt bărbații cu care s-a iubit Anca Alexandrescu. A trecut prin două divorțuri și are doi copii din a doua căsnicie

Anca Alexandrescu s-a afișat, până la acest moment, la brațul a trei bărbați. De doi dintre ei a divorțat, iar cu cel de-al treilea ar fi avut planuri de căsătorie. Descoperă în rândurile de mai jos cine sunt cei trei bărbați din viața candidatei AUR la Primăria Capitalei în 2025.

Cine sunt bărbații cu care s-a iubit Anca Alexandrescu

Anca Alexandrescu (53 de ani) a avut trei relații despre care se cunosc detalii în spațiul public. Candidata AUR la Primăria Capitalei a fost căsătorită atât cu jurnalistul Dan Andronic, patronul Evenimentul Zilei și Capital, cât și cu Adrian Diță, fostul director Vodafone România și fostul președinte al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM). După cele două divorțuri, fosta jurnalistă de la Realitatea a format un cuplu cu senatorul Mihai Fifor.

Căsnicia cu Dan Andronic

Anca Alexandrescu și Dan Andronic au fost căsătoriți timp de doi ani, între 1996 și 1998. Nu au copii împreună și nu au rămas în relații bune după divorț. Nu se cunosc detalii despre cum s-au cunoscut și nici despre motivele exacte pentru care s-au despărțit, însă cei doi și-au aruncat acuzații grave unul celuilalt în spațiul public, în ultimii ani.

În 2023, Anca Alexandrescu l-a acuzat pe Dan Andronic că le-a furat soțiile unor prieteni și că a profitat din plin de pe urma afacerilor cu statul paralel. La rândul lui, Andronic a acuzat-o pe fosta soție că a lucrat pentru o televiziune care practică șantajul.

Disputa dintre Alexandrescu și Andronic a izbucnit pe fondul conflictului dintre Dan Andronic și postul de televiziune Realitatea Plus. Andronic a susținut că a fost „atacat în mod josnic” de fiica lui Maricel Păcuraru — omul de afaceri care deține Realitatea Plus — după ce ar fi refuzat să îi cedeze publicațiile Evenimentul Zilei și Capital. Jurnalistul a reacționat la acuzațiile Alexandrei Păcuraru, însă ulterior a fost din nou vizat de critici, de această dată venite din partea fostei sale soții.

Căsnicia cu Adrian Diță

Anca Alexandrescu și Adrian Diță s-au căsătorit în primăvara anului 2009 și nu se cunosc detalii despre când s-a produs divorțul dintre ei și nici despre motivele care au dus la despărțire. Candidata AUR la Primăria Capitalei și fostul președinte ANCOM au doi copii împreună, pe gemenii Radu și Maria, născuți în 2009.

Atunci când Alexandrescu și Diță au întemeiat o familie, ea era consiliera lui Adrian Năstase, care le-a transmis un mesaj emoționant după nașterea gemenilor lor.

„Vreau să îi felicit și aici, pe blog, pe fericiții părinți, Anca și Adrian, și să le urez să aibă numai bucurii alături de Radu și Maria. În valul de știri îngrijorătoare și catastrofice cu care suntem asaltați în ultimele luni, o astfel de veste este, cu siguranță, o binecuvântare. Știu că nașterea celor doi copii va însemna, pentru Anca și pentru soțul ei, deschiderea unui capitol nou și frumos al vieții, care nu le poate oferi decât împliniri”, a scris Adrian Năstase pe blogul personal, în anul 2009.

Relația cu Mihai Fifor

Anca Alexandrescu a format un cuplu și cu senatorul Mihai Fifor, de care s-a despărțit în 2018, după ce l-ar fi ajutat, potrivit curentul.info, să câștige un mandat de senator PSD și să devină chiar ministrul Apărării în guvernele Tudose și Dăncilă. Alexandrescu și Fifor ar fi avut planuri de căsătorie, spunea o sursă din PSD în 2018, pentru Cancan.ro.

Alexandrescu și Fifor s-au afișat prima oară în calitate de cuplu la un eveniment public la nunta fiului lui Liviu Dragnea.

