Anca Alexandrescu susține că este urmărită: „Urmărea intrarea casei mele”. Jurnalista spune că vecinii ei au primit amenințări cu moartea

Anca Alexandrescu spune că din momentul în care și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei este în permanență urmărită de o mașină.

Mai mult, candidata susținută de AUR susține că că unii dintre vecinii săi au făcut plângere la poliție după un scandal cu un bărbat.

„Mi-a spus fiica mea că de câteva zile în cartierul unde locuiesc, tot stau niște mașini cu cineva care stă cu motorul pornit și nu face absolut nimic”, a declarat Anca Alexandrescu, la Realitatea Plus.

Anca Alexandrescu a precizat că au fost formulate plângeri penale după ce un bărbat i-a amenințat vecinii că îi omoară. Aceștia au fotografiat numărul mașinii, iar mai apoi au făcut plângere la Poliție.

„Aseară în cartier la mine a fost un incident cu un domn cu astfel de mașină. Avem numărul de la mașină. Eu eram în baie, am auzit că s-a strigat pe stradă, au ieșit vecinii mei. L-au întrebat pe domn ce face, pentru că stătea în fața unei case care nu era locuită. Domnul respectiv mi-a amenințat vecinii că îi împușcă (…)”, a afirmat ea.

„Au ieșit doi vecini, au avut prezența de spirit și au făcut fotografie la mașină. Astăzi le-au depus plângere penală la poliție. Mi-au scris vecinii separat că domnul era orientat cu mașina către casa mea și urmărea intrarea casei mele”, a mai spus jurnalista.

Potrivit stiripesurse, un vecin de-al Ancăi Alexandrescu a depus o plângere în care acesta a precizat că a avut o altercație cu o persoană care parcase mașina pe stradă. Pe de altă parte, acesta nu a făcut nicio precizare cu privire la jurnalista care candidează pentru funcția de primar general al Capitalei.

