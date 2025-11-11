Nicușor Dan o critică pe Oana Gheorghiu, dar nu semnează urmărirea penală a vicepremierului: „Toată lumea greșește”

Președintele Nicușor Dan a vorbit, marți dimineață, despre declarația vicepremierului Oana Gheorghiu privind pensiile magistraților. Deși i se pare că afirmația acesteia este una nepotrivită”, îi ia apărarea în fața CSM și spune că nu va semna urmărirea penală împotriva acesteia.

Nicușor Dan, despre afirmațiile Oanei Gheorghiu privind pensiile magistraților

Nicușor Dan a fost întrebat dacă Oana Gheorghiu ar trebui să plece din Executiv, iar răspunsul președintelui a venit prompt, subliniind că vicepremierul ar trebui să rămână întrucât „toată lumea greșește și nu e o greșeală așa mare”.

„Cred că remarca doamnei Gheorghiu a fost nefericită, iar răspunsul CSM exagerat. Nu poate fi vorba despre o opinie să constituie faptă penală. Când va veni, dacă va veni cererea de avizare a urmăririi penale, nu o voi semna. Nu este nicidecum o faptă penală”, a spus Nicușor Dan.

„Desigur, toată lumea greşeşte şi nu este o greşeală aşa de mare. Dar problema cea mai mare este că noi avem o problemă administrativă, faptul că, printr-o decizie a politicului de acum mulţi ani, pensiile au fost mai mari ca salariile, dar acum sunt egale cu salariile, ceea ce este nefiresc, şi pentru asta există acord în societate, că problema trebuie corectată, problema colaterală este că a devenit un subiect de campanie politică şi, într-adevăr, pentru magistraţi, ei au devenit un fel de vinovaţi de serviciu şi asta nu este normal”, a subliniat șeful statului.

Citește și: Ilie Bolojan a numit-o pe Oana Gheorghiu, membru fondator al Asociației „Dăruiește Viață”, reprezentant al Administrației Prezidențiale. Ce responsabilități va avea

Citește și: Traian Băsescu, mesaj pentru Ilie Bolojan în ceea ce privește pensiile speciale ale magistraților. Fostul președinte critică PSD pentru „blocaj în coaliție”

Oana Gheorghiu, despre pensiile magistraților

Zilele trecute, Oana Gheorghiu a vorbit despre cel mai controversat subiect al momentului: pensiile speciale ale magistraților.

„Eu le-aș transmite magistraților un mesaj – le-aș spune că îi înțeleg. Este foarte greu să renunți la un lucru care ți s-a dat. (…) Este foarte greu să beneficiezi ani de zile, zeci de ani de asta și dintr-o dată să ți se spună că nu îl mai ai”, a afirmat ea.

Mai mult, vicepremierul a comparat sistemul de pensii al judecătorilor cu schema piramidală Caritas.

„Pentru oricine ar fi greu să facă asta. Dar cred că a fost un fel de Caritas acest lucru. Ei au fost prinși într-un Caritas, care nu putea să dureze la nesfârșit și oamenii care sunt pragmatici și raționali ar trebui să înțeleagă asta. România nu își permite să mai plătească acești bani, nu își permite să mai aibă pensionari speciali. Nu avem cum. Iar dacă banii aceia trebuie să se ducă la ei pentru că dau sentințe îi iau de undeva și îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând”, a mai spus Oana Gheorghiu.

Citește și: Ilie Bolojan, atacat de Sorin Grindeanu, în timpul Congresului PSD: „Se dă șpagă de milioane de euro pentru audiențe la nivel înalt”. Reacția lui Nicușor Dan

Citește și: Ce se va întâmpla cu TVA-ul și cu taxele de anul viitor. Anunțul lui Ilie Bolojan

CSM a reclamat-o pe Oana Gheorghiu

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a depus o plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, condamnând declarațiile acesteia, susținând că sunt un atac la adresa justiției.

Potrivit instituției, astfel de declarații ce vin din partea unui reprezentant al Guvernului nu pot fi considerate opinii personale. Astfel, CSM consideră că aceste afirmații incită la ură și discriminare împotriva magistraților.

„Afirmaţiile formulate deliberat într-o notă caracterizată de vector emoţional, cu referire la fonduri alocate pentru minori afectaţi de patologii grave, şi comparaţia între situaţia acestora şi garanţiile financiare de independenţă a justiţiei nu pot fi simple opinii personale atunci când provin de la un reprezentant al puterii executive. Astfel de alegaţii reprezintă atacuri la adresa unei puteri constituționale, care alimentează un discurs periculos ce incită la ură şi discriminare, menit să antagonizeze societatea faţă de corpul profesional al magistraţilor”, a transmis CSM.

În același timp, CSM solicită reprezentanților puterii executive să mențină un discurs public echilibrat și decent și subliniază importanța respectării independenței justiției într-un stat de drept și avertizează asupra pericolelor incitării populației la ură împotriva judecătorilor și procurorilor.

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News