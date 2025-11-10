  MENIU  
Traian Băsescu, mesaj pentru Ilie Bolojan în ceea ce privește pensiile speciale ale magistraților. Fostul președinte critică PSD pentru „blocaj în coaliție"

Traian Băsescu, mesaj pentru Ilie Bolojan în ceea ce privește pensiile speciale ale magistraților. Fostul președinte critică PSD pentru „blocaj în coaliție”

Oana Savin
.

Traian Băsescu a intervenit în problemele de la nivelul coaliției de guvernare și acuză PSD că au creat un „blocaj”, social-democrații fiind atașați doar de interesele partidului și nu de problemele naționale. De asemenea, fostul președinte i-a transmis un mesaj premierului Ilie Bolojan, pe care l-a sfătuit că nu rămână la fel de rigid, mai ales în ceea ce privește pensiile speciale ale magistraților, explicând că nu poate risca să piardă 230 de milioane de euro.

Traian Băsescu, despre interesele PSD

Duminică, Traian Băsescu a afirmat că PSD are întotdeauna o condiție de blocaj, fiind un partid care pune pe primul loc propriile interese.

„PSD întotdeauna are o condiţie de blocaj. La fel, sunt de acord cu orice spune Bolojan, dar dacă…şi îţi spun acest ”dacă” şi arată că, practic, ei preţuiesc mai mult interesul partidului, decât interesul naţional. Pentru ei, indiferent ce declară, este o minciună. (..) Ei sunt ataşaţi de interesele partidului să crească pe spinarea partenerilor, dacă se poate, şi nu dau doi bani pe interesul naţional”, a spus fostul preşedinte, la TVR INFO.

Potrivit lui Băsescu, „România are nevoie acum mai mult ca oricând de o coaliţie care să lucreze”.

„M-am uitat la Congres. Atacuri la partenerii din coaliţie, în loc să fie un semnal, uite, de astăzi trebuie să găsim formula să lucrăm împreună. Sigur, asta nu înseamnă că domnul Bolojan trebuie să rămână la fel de rigid cum este până acum. E puţin cam rigid”, a subliniat fostul șef al statului.

Citește și: Ilie Bolojan, atacat de Sorin Grindeanu, în timpul Congresului PSD: „Se dă șpagă de milioane de euro pentru audiențe la nivel înalt”. Reacția lui Nicușor Dan

Citește și: Ce se va întâmpla cu TVA-ul și cu taxele de anul viitor. Anunțul lui Ilie Bolojan

Mesajul fostului președinte pentru Ilie Bolojan

Traian Băsescu a mai spus că premierul Ilie Bolojan trebuie să fie mai flexibil pentru a se asigura că nu se vor pierde cei 230 milioane euro din cauza neînțelegerilor pe pensiile speciale ale magistraților.

„Se pare că domnul Bolojan lucrează mai puţin cu partenerii”, a adăugat el.

Potrivit lui Traian Băsescu, inflexibilitatea premierului s-a văzut în chestiunea pensiilor magistraţii.

„Nu poţi să rişti pierderea a 230 de milioane de euro. Găseşti o formulă agreată, poate te uiţi la ce ţi-a recomandat şi preşedintele, şi îi dai drumul. Ai de încasat 230 de milioane de euro. (..) Domnul Bolojan trebuie să înţeleagă că are nevoie şi de voturile altora, nu numai de ale dânsului şi de ale liberalor. Îi trebuie şi votul PSD-ului”, a subliniat Băsescu.

Citește și: Cine este Cristina Simona Ciucu, soția lui Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei. Sunt parteneri de viață și în afaceri

Citește și: Mai multe sortimente de condimente, retrase de pe rafturile magazinelor din România. Conțin fragmente de metal și cauciuc

Fostul președinte a făcut referire și la discuţiile privind aplicarea referendumului pentru reducerea numărului de parlamentari.

„Eu aş lua aproximativ 100 de senatori şi 200 de deputaţi. Şi minorităţile, care şi aşa sunt excesiv reprezentate, reduse proporţional. Deci, ca proporţie, să rămână cu aceeaşi pondere în Parlament. Este posibil tehnic să se facă acest lucru şi ar fi un semnal extrem de puternic că Parlamentul înţelege să-şi reducă cheltuielile, într-un moment în care toţi românii plătesc pentru dificultatea bugetară în care se află ţara”, a precizat Traian Băsescu la postul de televiziune.

Cum arată astăzi Alina, sora cea mare a Monicăi și a Ramonei Gabor. O apariție rară, elegantă și plină de grație feminină, cu un zâmbet cald și o frumusețe atemporală
Cum arată astăzi Alina, sora cea mare a Monicăi și a Ramonei Gabor. O apariție rară, elegantă și plină de grație feminină, cu un zâmbet cald și o frumusețe atemporală
