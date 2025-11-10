Mai multe sortimente de condimente, retrase de pe rafturile magazinelor din România. Conțin fragmente de metal și cauciuc

Mai multe sortimente de condimente au fost retrase de pe rafturile magazinelor din România, după ce s-a constatat că unele pachete ar putea conține fragmente de metal și cauciuc. Incidentul a fost cauzat de avarierea unui echipament dintr-o unitate de producție, iar măsura a fost luată preventiv pentru protejarea consumatorilor.

Retragerea vizează patru produse alimentare din categoriile de borș, condimente pentru carne, supă instant și mix pentru pui crocant, toate aparținând unor loturi specifice cu termene de valabilitate între octombrie 2026 și aprilie 2027.

Produsele vizate și loturile afectate

Unilever România a anunțat retragerea de pe piață a unor loturi limitate din patru produse alimentare Knorr și Delikat, după ce s-a constatat că acestea ar putea conține fragmente de metal și cauciuc. Incidentul a fost cauzat de avarierea unui echipament din fabrică, iar compania a transmis că produsele afectate nu sunt adecvate pentru consum.

Potrivit comunicatului oficial emis de Unilever, retragerea vizează următoarele produse:

Delikat Borş Magic cu legume – Lotul 528003C93, Data de valabilitate până la 31.10.2026;

Knorr pungă magică, condimente pentru porc – Loturile 528630C93 şi 528730C93, Data de valabilitate până la 31.01.2027;

Knorr supă cu pui cu tăiţei – Lotul 527810C93, Data de valabilitate până la 31.10.2026;

Knorr fix pentru pui crocant cu usturoi – Lotul 528008C93, Data de valabilitate până la 30.04.2027

Compania precizează că toate celelalte produse Knorr și Delikat rămân complet sigure pentru consum și respectă standardele stricte de calitate și siguranță alimentară.

Reacția companiei și măsurile luate

„Unilever desfășoară activitățile sale de producție conform celor mai înalte standarde internaționale de calitate și siguranță, iar orice abatere de la aceste norme este tratată cu maximă seriozitate și responsabilitate”, se arată în comunicatul transmis de companie, potrivit Hotnews.ro.

Reprezentanții Unilever au explicat că retragerea este o măsură preventivă, luată imediat ce s-a constatat avaria echipamentului care ar fi putut duce la contaminarea produselor. Consumatorii care dețin pachete din loturile afectate sunt rugați să nu le consume și să le returneze în magazinul de unde au fost achiziționate, pentru a primi contravaloarea acestora. De asemenea, pot contacta Serviciul pentru Clienți la numărul 0800 150 150 pentru informații suplimentare.

„Sănătatea și siguranța consumatorilor reprezintă prioritatea noastră absolută. Procesele noastre de producție sunt atent monitorizate pentru a asigura cele mai înalte standarde de siguranță alimentară. A fost un caz izolat, iar măsurile luate vor preveni apariția unor situații similare. Ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri create și vă mulțumim pentru înțelegere și cooperare”, au transmis oficialii Unilever.

