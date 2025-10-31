ANSVSA a descoperit patru alimente periculoase pe rafturile supermarketurilor. Autoritățile le recomandă românilor să nu le consume

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a emis în luna octombrie patru alerte alimentare, cerând în același timp retragerea de la vânzare a produselor considerate periculoase pentru consumatori.

ANSVSA cere retragerea de pe piață a patru alimente periculoase

ANSVSA a cerut retragerea de pe piață a mai multor alimente, în luna octombrie, după ce analizele de laborator au arătat prezența unor substanțe interzise, printre care antibiotice și urme de opiu.

Cele mai multe avertizări au vizat semințele de mac care prezentau niveluri ridicate de alcaloizi de opiu, dar și fasole cu cârnați și un sortiment de miere.

Care sunt alimentele rechemate

La începutul lunii octombrie, ANSVSA a retras din lanțurile de magazine Metro, Selgros, Profi, Kaufland și Superco, loturi de semințe de mac de la diferiți producători, Orlando’s Maestro și Nutco. Asta după ce analizele de laborator au arătat depășiri ale limitelor admise pentru substanțe precum morfină și codeină.

Câteva zile mai târziu, ASNVSA a rechemat un alt produs, de data aceasta caserolele de Lasagna Bolognese „Come a casa” comercializate de Carrefour, după ce s-a descoperit că pe etichetă nu era trecut un ingredient alergen: țelina.

„Se recomandă persoanelor care dețin produsul menționat mai sus, dacă sunt alergice la țelină să

nu îl consume, ci să îl distrugă sau să îl aducă înapoi în magazinele Carrefour. Contravaloarea

produsului va fi returnată, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal. Persoanele care nu sunt alergice la țelină pot consuma acest produs fără niciun risc”, au anunțat inspectorii ANSVSA.

Mierea și fasolea cu cârnați, rechemate în magazine

Tot în luna octombrie, mierea de tei „Strop de Soare”, produsă de Apicola Costache, a fost retrasă de pe piață din cauza depistării cloramfenicolului, un antibiotic cu spectru larg care nu mai este permis în Uniunea Europeană în produsele alimentare de origine animală.



De asemenea, produsul „Fasole cu cârnați Maestro” de 350 grame, a fost retras din magazinele Profi și Carrefour, după ce un client a reclamat prezența unui corp străin în conservă. Potrivit reprezentanților PROFI, această decizie de retragere a fost luată “din spirit de precauție și pentru protecția consumatorului”.

„Se recomandă persoanelor care dețin produsul menționat mai sus, să nu îl consume, ci să îl

distrugă sau să îl aducă înapoi în magazinele Carrefour. Contravaloarea produsului va fi

returnată, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal”, se arată în anunțul ANSVSA.

Sursă foto: ANSVSA

