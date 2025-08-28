Un copil de 13 ani a încetat din viață după ce a consumat trei pachete de tăiței instant cruzi. Hamza s-a prăbușit în apartamentul său din Cairo, Egipt, la scurt timp după ce a consumat produsul. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a afla ce s-a întâmplat cu băiatul.

Copil de 13 ani, mort după ce a mâncat tăiței instant

Un val de îngrijorare publică a fost declanșat la Cairo după ce un adolescent de 13 ani a încetat din viață după ce a consumat trei pachete de tăiței instant cruzi. Poliția sosită la locuința din cartierul El-Marg a constatat decesul, fără a găsi urme vizibile sau semne de violență pe trupul copilului.

Potrivit presei arabe, printre care și Alarabya, consumul de tăiței cruzi i-a provocat băiatului o boală severă care a dus la decesul acestuia.

Procuratura a ordonat reținerea proprierarului magazinului care i-a vândut tăițeii lui Hamza. Mostre ale produsului au fost trimise apoi la laborator pentru teste, în timp ce trupul adolescentului a ajuns la morgă pentru a stabili cauza exactă a morții.

Ce au arătat rezultatele testelor

Rapoartele inițiale arată că produsul consumat de Hamza respecta specificațiile standar, lucru care sugerează că decesul ar fi survenit din cauza consumului excesiv de tăiței nepreparați care ar fi putut provoca complicații grave de sănătate precum probleme intestinale acute sau obstrucție digestivă.

Datorită prețului mic și al ușurinței de preparare, acest produs este consumat pe scară largă în Egipt, în special de tineri. Deși în ultimii ani au fost raportate numeroase incidente legate de acest produs și au fost lansate în spațiull public avertizări privind riscurile pentru sănătate, oamrnii continuă să consume tăițeii instant.

Conform mai multor studii, consumul de tăiței instant nepreparați poate provoca dificultăți digestive, crescând riscul de blocaj intestinal sau intoxicație alimentară dacă produsul este contaminat sau depozitat în mod necorespunzător.

Pe de altă parte, Institutul Național de Nutriție din Egipt a subliniat că nu există dovezi științifice care să demonstreze că tăiețeii instant provoacă în mod direct decesul.

Sursă foto: Shutterstock

