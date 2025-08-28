  MENIU  
Reacția halucinantă a deputatului AUR Dan Tanasă după ce un livrator nepalez a fost victima unu atac rasist, la București: „Eu nu voi tăcea atunci când românii sunt batjocoriți în propria lor țară"

Reacția halucinantă a deputatului AUR Dan Tanasă după ce un livrator nepalez a fost victima unu atac rasist, la București: „Eu nu voi tăcea atunci când românii sunt batjocoriți în propria lor țară”
Oana Savin
Deputatul AUR Dan Tanasă a reacționat public după ce un livrator nepalez a fost lovit cu pumnul în față, pe o stradă din București. Incidentul a avut loc la câteva zile după ce politicianul le-a cerut oamenilor să refuze comenzile livrate de imigranți.

Dana Tanasă, reacție după ce un livrator nepalez a fost bătut pe stradă

După ce un tânăr nepalez a fost lovit cu pumnul în față de un bărbat care l-a „trimis înapoi în țara lui”, Dan Tanasă a avut o reacție publică în care susține că între declarațiile lui și incidentul violent petrecut în Capitală nu este nicio legătură.

„Am citit relatările apărute în presa ‘independentă despre presupusul ‘efect al postărilor mele. Mă bucur să constat că, pentru unii jurnaliști, Dan Tănasă este o forță atât de mare încât ar putea genera instantaneu incidente pe străzile din București. Poate, dacă aș avea o asemenea putere, aș folosi-o să aduc spitale în fiecare oraș, autostrăzi peste Carpați și salarii decente pentru români. Din păcate, realitatea este mai simplă și mult mai tristă: violența stradală din București și din alte orașe nu are nevoie de postările mele ca să existe. Ea este rezultatul direct al politicilor falimentare ale guvernelor pe care presa obedientă le-a protejat ani de zile”, a scris deputatul AUR pe pagina sa de Facebook.

Din păcate, realitatea este mai simplă și mult mai tristă: violența stradală din București și din alte orașe nu are nevoie de postările mele ca să existe. Ea este rezultatul direct al politicilor falimentare ale guvernelor pe care presa obedientă le-a protejat ani de zile. Jurnaliștii care încearcă să facă legătura între mesajele mele și un incident punctual ar trebui să fie preocupați mai degrabă de întrebările esențiale: de ce se ajunge ca un polițist aflat în timpul liber să fie singurul care intervine pentru a salva un om pe stradă? Unde sunt instituțiile statului? Unde sunt mecanismele de prevenție? Cine răspunde pentru faptul că în orașele României nu mai există siguranță, ci doar improvizație și noroc? Cum de legea funcționează pentru unii, dar pentru alții nu?”, a continuat Dan Tanasă.

„Eu, Dan Tănasă, nu voi tăcea atunci când românii sunt batjocoriți în propria lor țară. Nu voi înceta să denunț planurile guvernanților de a transforma România într-o colonie de forță de muncă ieftină, fără reguli și fără respect pentru cetățenii săi. Și dacă acest lucru deranjează, înseamnă că ating exact punctele nevralgice pe care unii încearcă cu disperare să le ascundă. Am fost, sunt și voi rămâne un apărător al dreptului românilor de a trăi în siguranță, în demnitate și cu respect în propria lor țară. Restul e zgomot de fond”, a încheiat politicianul mesajul.

Citește și: Cine este polițistul care a ajutat livratorul nepalez ce a fost victima unui atac rasist. Identitatea lui Andrei Jianu, făcută publică de Marian Godină

Citește și: Un livrator nepalez a fost lovit fără motiv, pe o stradă din București. Agresorul, arestat pentru 30 de zile

Deputatul AUR, apel rasist

În urmă cu câteva zile, în cadrul unei postări pe Facebook, Dan Tanasă le-a cerut oamenilor să refuze comanda dacă aceasta este livrată de un angajat străin.

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”, a fost mesajul postat de deputatul AUR.

La nici o săptămână de la acest mesaj, un tânăr a atacat pe stradă un bărbat din Bangladesh, pe care l-a luat prin surprindere și l-a lovit cu pumnul în față.

Surprins de ceea ce i s-a întâmplat, nepalezul a întrebat: „De ce?”, iar răspunsul agresorului a șocat întreaga lume: „Du-te înapoi în țara ta! Asta e problema”. „Pentru că ești un invadator”.

Citește și: Ministerul Educației anunță o modificare în metodologia legată de bursele de merit. Ce categorie de elevi va fi remunerată

Citește și: George Simion, reacție dură după ce Sorin Grindeanu a refuzat alianța PSD-AUR. „Susține măsurile de sărăcire a românilor!”

USR Tineret îi cere demisia lui Dan Tanasă

Miercuri, 27 august, USR Tinere a cerut demisia deputatului AUR Dan Tanasă, în urma incidentului cu livratorul nepalez.

„Un om a fost bătut pe stradă. Motivul? Era un livrator străin care ducea mâncarea cuiva. Sună cunoscut, nu-i așa? Istoria ne învață că, în anii 30, evreii erau hărțuiți, bătuți pe stradă și aruncați din trenuri. (…) Aceasta este România pe care o dorește partidul AUR și, în special, Dan Tanasă – principalul vector de ură împotriva imigranților”, se arată în comunicatul USR Tineret.

Potrivit USR Tineret, Dan Tanasă „normalizează intoleranța” și alimentează „un climat extrem de periculos pentru întreaga societate”.

„Toți avem, în viața aceasta, dorința de a trăi mai bine, indiferent dacă suntem români, pakistanezi, nepalezi, britanici sau americani. Toți suntem egali în fața legii, indiferent de culoarea pielii, sex, rasă, religie sau orientare sexuală. Oamenii pe care Dan Tanasă îi urăște sunt oameni muncitori, care trăiesc adesea în condiții extreme pentru ca noi să ne primim mâncarea acasă. Sunt oameni care trimit bani familiilor lor din țările de origine. Sunt oameni care plătesc taxe și impozite aici, în România. Nu vi se pare familiar? Românii noștri au plecat peste granițe cu scopuri similare: să-și întrețină familiile prin muncă grea. Unii sau integrat mai bine, alții mai puțin, dar toți au muncit. Iar în România noastră, munca trebuie răsplătită, nu pedepsită și nu disprețuită”, se mai arată în comunicatul USR Tineret.

„Prin urmare, îi cerem public demisia lui Dan Tanasă, deputat AUR, principalul instigator al urii împotriva unor oameni ca noi – oameni care respectă legile și își plătesc taxele. În Parlamentul României nu ar trebui să existe loc pentru rasism și xenofobie. De fapt, nu ar trebui să fie loc pentru ele nicăieri”, a transmis formațiunea politică.

