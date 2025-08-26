Ministerul Educației anunță o modificare în metodologia legată de bursele de merit. Ce categorie de elevi va fi remunerată

Ministerul Educației a luat o nouă decizie cu privire la bursele de merit ale elevilor, după ce inițial anunțase că doar 15% din elevii unei clase pot beneficia de ele.

Ministerul Educației vine cu o modificare la nivelul burselor de merit

Ministerul Educației anunța, în urmă cu câteva săptămâni, că doar 15% dintre elevii fiecărei clase vor mai beneficia de burse de merit. Astfel, o parte din elevii cu rezultate bune la învățătură ar fi rămas în afara listei. Însă, la finalul lunii august, a fost adăugată o nouă modificare, iar numărul elevilor care pot primi bursă a crescut, notează Adevărul.

În forma inițială a proiectului propus de Ministerul Educației, în cazul în care mai mulți elevi aveau aceeași medie cu „ultimul” din lista celor 15% eligibili, școlile ar fi trebuit să decidă pe cont propriu, prin comisii, cine merită bursa.

Acum această prevedere a fost eliminată, iar dacă mai mulți elevi au media egală cu a ultimului beneficiar inclus în cei 15%, toți vor primi bursă de merit.

Cum se vor acorda bursele de merit

Noua metodologie trimisă spre avizare către Consiliul Economic și Social, arată că bursele de merit în anul școlar 2025-2026 se vor acorda astfel:

Bursele de merit se acordă pentru maximum 15% din efectivele de elevi ale fiecărei clase de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar care au medii generale pe anul școlar anterior mai mari sau egale cu 9,00.

Bursele de merit se acordă elevilor din fiecare clasă a V-a dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, în baza mediei primelor două intervale de cursuri din anul școlar curent mai mare sau egală cu 9,00.

Bursele de merit se acordă elevilor din fiecare clasă a IX-a dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, în baza mediilor de admitere în învățământul liceal sau profesional și dual mai mari sau egale cu 9,00

Bursele de merit se acordă, suplimentar față de cei 15%, și elevilor din fiecare clasă a IX-a care au fost admiși la liceu fără susținerea examenului de evaluare națională, în baza obținerii, pe parcursul gimnaziului, a unui premiu I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației și Cercetării sau a unui premiu I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării.

Pentru învățământul liceal vocațional, profilurile artistic, sportiv, teologic și militar, la alin.

prin sintagma „media de admitere” se înțelege media finală de admitere, calculată conform prevederilor ordinului de ministru care reglementează organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru fiecare an școlar.

Prin excepție de la prevederile alin. (1), se acordă bursă de merit și elevilor care au media egală cu a ultimului beneficiar stabilit prin aplicarea procentului de 15%.

Sursă foto: Shutterstock

