Călin Georgescu, despre o posibilă candidatură la Primăria Capitalei: „Dacă nu aș fi fost interzis, astăzi s-ar fi vorbit despre pacea de la București”

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a afirmat luni, 25 august, că dacă nu ar fi fost interzis la alegeri, astăzi se vorbea despre „Pacea de la București”. De asemenea, acesta a vorbit și despre o posibilă candidatură la Primăria Capitalei.

Călin Georgescu susține că a fost marginalizat politic

Călin Georgescu s-a prezentat luni, la primele ore, la IPJ Ilfov, pentru a semna controlul judiciar. Aici, fostul candidat la Președinția României s-a întâlnit cu susținătorii lui și chiar a făcut câteva declarații în fața jurnaliștilor.

Fostul politician se află în control judiciar încă de pe data de 26 februarie 2025 astfel că este nevoit să se prezinte săptămânal la secția de poliție. Același lucru l-a făcut și luni dimineață, când a fost întâmpinat de simpatizanții să cu steaguri tricoloe.

Acesta a oferit și câteva declarații jurnaliștilor aflați la fața locului, susținând că a fost marginalizat politic pentru discursurile sale în favoarea păcii în Ucraina.

„Înainte de anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024, eu am vorbit constant și răspicat despre pace. Dacă nu aș fi fost interzis, ilegal și abuziv, astăzi s-ar fi vorbit despre pacea de la București”, a declarat Călin Georgescu, citat de Fanatik.

De asemenea, acesta a criticat actuala coaliție de guvernare, pe care o acuză de luarea unor decizii economice „dezastruoase”.

„Astăzi se întâmplă exact invers. Este un dezastru ce face acest guvern de pseudoculți. Poporul nu are de ce să plătească. Clasa politică trebuie să răspundă”, a precizat Călin Georgescu.

Georgescu, despre o posibilă candidatură la Primăria Capitalei

În ultima perioadă, în spațiul public au apărut zvonuri potrivit cărora Călin Georgescu ar urma să candideze la Primăria Capitalei. Însă acesta, care se consideră a fi adevăratul preșșef al statului, spune că nu va coborî ștacheta, după ce a „câștigat funcția de președinte”.

„Am văzut și eu diverse informații false și revin încă o dată să vă spun că nu am nimic de-a face cu niciun fel de politică de partid, nu construiesc niciun partid nou, nu candidez. Am tot auzit întrebarea asta și poziția multor jurnaliști legată de Primăria Capitalei. Eu am candidat o singură dată la funcția de președinte al României și am câștigat. Nu țin să cobor ștacheta, nu am de ce, și vorbesc de pe această poziție, să fie foarte clar”, a precizat fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024.

