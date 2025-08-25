Concedieri masive din toamnă. Guvernul Bolojan: „Aproximativ 6000 de posturi se reduc!”

Guvernul României anunță un nou val de măsuri de austeritate, reunite sub denumirea de Pachetul II. Printre cele mai controversate decizii se numără disponibilizarea a peste 40.000 de angajați din sectorul public, cu scopul declarat de a reduce cheltuielile statului cu aproximativ 2 miliarde de lei anual.

Reduceri de personal în administrația publică

Premierul Ilie Bolojan a confirmat că măsurile vizează în principal administrația publică locală și centrală, unde, potrivit acestuia, există „spații importante pentru a reduce personalul”.

„Vorbim de cel puțin 20 de procente. De exemplu, prin reducerea câte unui consilier personal din cabinetele de primar, de viceprimar, de demnitari, din start, aproximativ 6000 de posturi se reduc numai din această componentă”– a precizat Ilie Bolojan, potrivit Observator News.

Printre instituțiile vizate se numără prefecturile, poliția locală, consiliile de administrație din instituțiile publice și cabinetele demnitarilor. Reforma propusă urmărește nu doar reducerea numărului de posturi, ci și o schimbare de paradigmă în evaluarea funcționarilor publici. Astfel, promovarea și păstrarea în funcție vor fi condiționate de performanță, nu de vechime sau de apartenența politică.

Economii estimate și excepții posibile

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a estimat că această reformă ar putea aduce economii de peste 2,2 miliarde de lei anual. În plus, Pachetul II ar putea include interdicția cumulului pensiei cu salariul pentru angajații statului, cu excepții posibile pentru medici și profesori, în funcție de necesitățile sistemului public de sănătate și educație.

Tensiuni în Coaliție și întârzieri în decizie

Implementarea Pachetului II nu a fost lipsită de obstacole. Premierul Bolojan a recunoscut că măsurile au fost tergiversate din cauza tensiunilor din cadrul Coaliției de guvernare. „Într-adevăr are o întârziere de 2-3 săptămâni datorită tergiversărilor din această perioadă de vară. Dacă și ședințele Coaliției ar fi funcționat în această perioadă, cu siguranță anumite decizii le-am fi putut lua ceva mai repede”, a declarat acesta într-un interviu acordat TVR.

De cealaltă parte, PSD nu a oferit încă un vot favorabil pentru Pachetul II. Unele voci din partid au exprimat rezerve față de măsurile propuse, refuzând să acorde „un vot în orb”. Cu toate acestea, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj de continuitate: „Coaliţia merge înainte, nu aţi auzit pe nimeni să spună că nu mai avem Coaliţie. Mergem înainte pe toate lucrurile care ţin de Pachetul II, avem propuneri de relansare.”

