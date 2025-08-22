Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va promova o lege mult așteptată care vizează reglementarea Pilonului II de pensii. Potrivit acestuia, legislația ar fi trebuit adoptată încă de acum 17 ani, iar scopul principal este protejarea contribuabililor și asigurarea unei funcționări predictibile a sistemului de pensii private.

Cum vor rămâne mai mulți bani în conturile contribuabililor

„Pilonul II mi-a căzut în brațe pentru că legea trebuie promovată de vreo 17 ani”, a declarat Bolojan, subliniind urgența și importanța acestui demers legislativ. Noua lege va include măsuri menite să reducă comisioanele de administrare ale fondurilor, astfel încât contribuabilii să rămână cu mai mulți bani în conturile lor de pensie.

Una dintre cele mai importante modificări anunțate de Guvern este scăderea comisioanelor percepute de firmele care administrează fondurile din Pilonul II. „Prin propunerea de lege pe care o vom face peste două săptămâni vom scădea comisioanele de administrare ale firmelor care administrează aceste fonduri, astfel încât mai mulți bani să rămână în conturile celor care contribuie”, a explicat premierul, citat de Hotnews.ro.

Această măsură vine în sprijinul cetățenilor care contribuie lunar la pensia privată, oferindu-le o garanție că o parte mai mare din economiile lor va fi păstrată și valorificată în timp. În plus, legea va introduce mecanisme de protecție împotriva retragerilor masive în perioade de criză, care ar putea destabiliza sistemul.

„Trebuie să renunţăm la lucrurile care pot să creeze situaţii problematice şi, în condiţiile în care ai putea să tragi fără niciun fel de condiţie toţi banii, la început, într-o situaţie de criză, într-o situaţie de dezinformare, de zvonuri, ar putea ajunge în situaţia în care un număr foarte mare de cetăţeni ar putea face retrageri masive, ceea ce ar duce la complicaţii pentru plata pensiilor private pentru ceilalţi cetăţeni care ar rămâne în sistem”, a avertizat Bolojan.

Citeşte şi: Se schimbă legea privind plata pensiilor private. Ce decizie a luat Guvernul Bolojan

Citeşte şi: Guvernul Bolojan schimbă regulile în administrație: fără transferuri și fără pensie plus salariu în instituțiile publice

Citeşte şi: Guvernul suspendă temporar investițiile din PNRR. Ilie Bolojan: „Clarificăm proiectele care vor rămâne!”

Citeşte şi: Guvernul Bolojan susține limitarea orelor de muncă pentru o anumită categorie de români

Pierderi dacă sunt retrași 30% din fonduri

Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Dan Armeanu, a explicat că retragerea unei părți semnificative din fondurile acumulate poate atrage pierderi considerabile din cauza taxelor și impozitelor aplicate. „Dacă cineva vrea 30% retragere, se vor plăti impozitele și taxele aferente. Se va plăti CASS de 10% la valoarea întregului activ peste 3.000 de lei, după care se plătește impozitul pe câștigul de capital, din care se deduce valoarea de 3.000 și se scoate din baza de impozitare și valoarea CASS”, a explicat Armeanu.

În total, aceste taxe pot duce la o pierdere de aproximativ 12–13% din valoarea activului, ceea ce face ca retragerea anticipată să fie o opțiune costisitoare pentru pensionari. Soluția propusă de ASF este eșalonarea plăților pe o perioadă de opt ani sau chiar pe toată durata vieții, sub forma unei pensii viagere. În acest caz, dacă valoarea pensiei lunare este sub 3.000 de lei, contribuabilul nu mai plătește impozite și taxe, beneficiind astfel de un avantaj fiscal semnificativ.

„Un avantaj clar al eșalonării este un câștig pe care îl realizează din impozitare, plus un câștig pe care îl va realiza din fructificarea sumelor respective pe perioada de eșalonare”, a precizat Armeanu.

Foto – Hepta

Urmărește-ne pe Google News