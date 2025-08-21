Se schimbă legea privind plata pensiilor private. Ce decizie a luat Guvernul Bolojan

Guvernul a aprobat recent proiectul de lege care stabilește modul în care vor fi plătite pensiile private, atât cele obligatorii din Pilonul II, cât și cele facultative din Pilonul III. Noua reglementare vine să clarifice și să structureze procesul de distribuire a fondurilor acumulate de participanți, într-un sistem care până acum funcționa fără un cadru legislativ dedicat fazei de plată.

Fonduri specializate pentru plata pensiilor

Conform proiectului adoptat, pensiile private vor fi distribuite prin intermediul unor fonduri special constituite, administrate de societăți autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Aceste fonduri vor avea ca unic scop plata pensiilor private, marcând o separare clară între etapa de acumulare și cea de distribuție. Astfel, se creează premisele unui sistem mai transparent și mai sigur pentru beneficiari.

Opțiuni flexibile pentru beneficiari

Un element de noutate introdus de lege este posibilitatea ca participanții să retragă până la 30% din suma acumulată într-o primă tranșă. Restul fondurilor vor putea fi plătite lunar, pe o perioadă de maximum opt ani. În același timp, rămâne valabilă opțiunea unei pensii viagere, care permite plata lunară pe toată durata vieții, după retragerea inițială. Această flexibilitate oferă beneficiarilor mai mult control asupra modului în care își gestionează economiile pentru pensie.

„Se va permite retragerea a maxim 30% din suma acumulată, iar restul banilor se vor putea plăti lunar pe maxim 8 ani”, au declarat pentru HotNews.ro surse prezente la ședința de joi.

Un sistem aliniat la standardele europene

Proiectul de lege ține cont de practicile curente din alte state membre ale Uniunii Europene, adaptându-le la specificul pieței românești. Cu peste 8,3 milioane de participanți în Pilonul II, sistemul de pensii administrate privat are o acoperire semnificativă, însă nivelul de conștientizare al românilor cu privire la calitatea de participant rămâne scăzut. Legea propune soluții care să garanteze rambursarea integrală a fondurilor acumulate, oferind astfel un plus de siguranță și predictibilitate.

În România, pensiile private sunt acordate persoanelor care contribuie la sistemele de pensii administrate privat, organizate pe două piloni:

Pilonul II – pensii private obligatorii

Acest pilon include salariații care contribuie automat, printr-un procent din contribuția la asigurările sociale, la un fond de pensii administrat privat. Sunt vizați în special angajații cu vârsta sub 35 de ani la momentul intrării în sistem, dar și cei între 35 și 45 de ani care au optat voluntar. În prezent, peste 8 milioane de români sunt înscriși în Pilonul II.

Pilonul III – pensii private facultative

Acest pilon este destinat celor care aleg să contribuie voluntar, indiferent dacă sunt salariați, liber profesioniști sau persoane fizice autorizate. Aproape un milion de români au conturi active în Pilonul III, beneficiind de avantaje fiscale și flexibilitate în contribuții.

