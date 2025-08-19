Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți, în cadrul ședinței de Guvern, că în următoarele două săptămâni autoritățile vor definitiva lista proiectelor care vor beneficia de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Proiectele PNRR, în proces de selecție

Executivul a adoptat o ordonanță de urgență care stabilește măsuri pentru optimizarea implementării PNRR și pentru sprijinirea familiilor afectate de calamități naturale, notează Agerpres.

„Suntem în situaţia în care, prin această ordonanţă, clarificăm în următoarele două săptămâni proiectele care vor rămâne în program”, a declarat premierul Ilie Bolojan. El a precizat că, după această etapă, Guvernul va adopta o nouă ordonanță care va reglementa asigurarea finanțărilor și a fluxurilor financiare, astfel încât proiectele începute de autoritățile locale și ministere să poată fi continuate și finalizate până în a doua jumătate a anului viitor.

Ajutoare pentru familiile afectate de inundații

Pe lângă clarificarea proiectelor din PNRR, Guvernul a abordat și problema locuințelor afectate de inundațiile din luna iulie. Premierul a anunțat că, împreună cu Ministerul Muncii, vor fi demarate procedurile de distribuire a fondurilor necesare pentru reabilitarea caselor distruse.

„O altă urgență sunt cele două proiecte de hotărâri de guvern care prevăd acordarea de ajutoare în urma calamităţilor, atât pe componenta de reabilitare a infrastructurii publice afectate în judeţul Maramureş, cât şi pe sprijinirea directă a familiilor a căror locuinţe au fost afectate de inundaţiile de la sfârşitul lunii iulie, în judeţele Neamţ şi Suceava”, a mai spus Ilie Bolojan.

Măsuri pentru eficientizarea investițiilor

Ordonanța de urgență adoptată marți include un set de măsuri menite să eficientizeze implementarea PNRR și a altor programe naționale de investiții. Acestea vizează în principal accelerarea proceselor administrative și asigurarea unui cadru financiar stabil pentru proiectele aflate în derulare. Printre acestea, se numără:

Clarificarea proiectelor eligibile pentru finanțare: Se vor selecta doar acele proiecte care pot fi finalizate până la sfârșitul lunii august 2026. Această măsură are ca scop evitarea blocajelor și asigurarea unei utilizări eficiente a fondurilor europene.

Planificarea investițiilor: Premierul Ilie Bolojan a subliniat că investițiile vor continua într-o manieră „planificată”, cu accent pe prioritizarea proiectelor viabile și relevante pentru dezvoltarea locală.

Reforma administrației publice locale: În cadrul consultărilor cu Asociația Municipiilor din România, au fost discutate propuneri privind eficientizarea administrației și simplificarea procedurilor pentru accesarea fondurilor.

Alocări din Fondul de intervenție: Guvernul va aproba alocarea unor sume din Fondul de intervenție pentru localitatea Rona de Sus, județul Maramureș, afectată de calamități.

Ajutoare de urgență pentru populație: Pe agenda ședinței a fost inclus și un proiect de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar persoanelor aflate în situații de necesitate, în special celor afectate de inundațiile din județele Neamț și Suceava, produse în zilele de 27 și 28 iulie.

