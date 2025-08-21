Guvernul Bolojan susține limitarea orelor de muncă pentru o anumită categorie de români

Guvernul condus de Ilie Bolojan susține modificarea Codului muncii pentru a impune o limită de 12 ore pe zi în cazul angajaților care dețin mai multe contracte de muncă. Inițial, proiectul viza exclusiv salariații din sectorul public, însă Executivul propune extinderea măsurii și în mediul privat, invocând necesitatea unei reglementări unitare.

O reglementare pentru toți angajatorii

Proiectul legislativ aflat în dezbatere prevede că „durata maximă zilnică a timpului de muncă în cazul salariaților care încheie mai multe contracte individuale de muncă cu instituții și autorități publice, regii autonome sau companii de stat să nu poată depăși 12 ore pe zi”. Guvernul argumentează că aplicarea acestei măsuri doar în sectorul public ar crea o discriminare nejustificată între angajații din cele două medii.

„Introducerea unor obligații doar pentru sectorul public creează o formă de discriminare nejustificată”, se arată în documentele oficiale, notează profit.ro.

Declarații obligatorii și verificări în REVISAL

Pentru a preveni suprapunerile de program și cazurile în care angajații figurează cu contracte ce însumează chiar și peste 24 de ore pe zi, proiectul impune obligația ca salariații să declare existența tuturor contractelor și durata aferentă fiecăruia. Angajatorii vor fi obligați să verifice aceste informații în Registrul General de Evidență a Salariaților – REVISAL/REGES ONLINE.

Cine va fi sancționat?

Guvernul subliniază că nu salariații vor fi sancționați pentru depășirea limitei de 12 ore, ci angajatorii care permit sau tolerează suprapunerea programului de lucru. În opinia Executivului, scopul proiectului nu este penalizarea celor care prestează ore suplimentare, ci eliminarea cazurilor abuzive în care un angajat apare cu contracte multiple ce, însumate, depășesc limitele legale și practice.

Impactul asupra pieței muncii

Măsura ar putea afecta mii de angajați din România, în special în domenii precum sănătatea, educația sau IT, unde este frecvent ca o persoană să cumuleze mai multe joburi. Totodată, Executivul consideră că reglementarea va aduce mai multă transparență și disciplină pe piața muncii și va reduce riscul ca unii angajatori să încheie contracte fictive cu persoane care, în realitate, nu pot presta activitatea conform orelor declarate.

