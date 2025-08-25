Alegeri Primăria Capitalei 2025. Pe cine preferă bucureștenii pentru funcția de primar general. Rezultatele celor mai recente sondaje

Două sondaje publicate recent — unul realizat de CURS și celălalt de INSCOP Research, la solicitarea PNL — au aprins spiritele pe scena politică bucureșteană, declanșând o competiție intensă între candidații înscriși sau vehiculați pentru Primăria Generală. Rezultatele au stârnit controverse, reacții virulente și acuzații de manipulare, marcând începutul unei veritabile „bătălii a sondajelor”.

CURS: Daniel Băluță, favorit în preferințele bucureștenilor

Potrivit sondajului CURS, realizat în perioada 12–22 august 2025 pe un eșantion de 1.100 de persoane din București, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD), conduce în intențiile de vot cu 24%. Următorul clasat este Cătălin Drulă (USR), cu 20%, iar Ciprian Ciucu (PNL) și Cristian Popescu Piedone (PUSL) se află la egalitate pe locul al treilea, cu câte 11%.

Clasamentul continuă cu Anca Alexandrescu – 9%, Octavian Berceanu (REPER) – 7%, Mihai Enache (AUR) – 6%, Diana Șoșoacă (SOS) – 5%, Vlad Gheorghe (DREPT) și Ana Ciceală (SENS) – câte 3%.

La nivelul votului pentru Consiliul General al Municipiului București, USR se află pe primul loc cu 23%, urmat de PSD (21%), AUR (18%), PNL (14%) și POT (7%).

INSCOP: PNL răspunde cu propriul sondaj

Ca reacție la apariția sondajului CURS, Partidul Național Liberal a făcut public un sondaj realizat de INSCOP Research, tot în luna august, pe un eșantion de 1.107 respondenți, cu o marjă de eroare de ±2,9%. Conform acestui studiu, Daniel Băluță rămâne lider în preferințele alegătorilor, cu 26,2% în scenariul în care Anca Alexandrescu candidează din partea AUR. Ciprian Ciucu urmează cu 23,8%, iar Alexandrescu obține 21,2%. Cătălin Drulă se situează pe locul patru, cu 18,4%, iar Ana Ciceală încheie topul cu 8,5%.

În scenariul alternativ, în care George Simion este candidatul AUR, Băluță obține 26,9%, Ciucu 23,6%, Simion 22%, Drulă 16,9%, iar Ciceală rămâne la 8,5%.

Reacția lui Ciprian Ciucu: „Hârtia suportă orice”

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a reacționat dur pe Facebook, criticând modul în care politicienii folosesc sondajele pentru a manipula opinia publică:

„A început bătălia sondajelor. Mi-a displăcut profund cum toţi politicienii, şi am zis toţi, au scos sondaje contrafăcute sau au publicat ce le-a convenit. Unii cu mai mult bun simţ, confirmate de realitate, alţii cu mult tupeu. Pentru că hârtia sau documentele *.pdf suportă orice”.

Ciucu a subliniat că nu va cumpăra protecție prin sondaje și a îndemnat alegătorii să creadă doar în studiile realizate de case de sondare care „ştiu ce este ruşinea” și care „ţin la prestigiul lor”.

