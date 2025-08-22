Ciprian Ciucu, posibil candidat al PNL la Primăria Capitalei. Ilie Bolojan: „Are o cotă de încredere bună în București”

Alegerile locale din București se apropie cu pași repezi, iar scena politică începe să se contureze tot mai clar. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că scrutinul pentru Primăria Capitalei ar putea fi organizat la jumătatea lunii noiembrie, în urma unor discuții în cadrul coaliției de guvernare. În acest context, numele primarului Sectorului 6, Ciprian Ciucu, este tot mai des vehiculat ca posibil candidat redutabil din partea Partidului Național Liberal.

Alegeri într-un singur tur: miza unui vot decisiv

Premierul a explicat că, deși data alegerilor nu a fost stabilită oficial, există un acord de principiu în coaliție pentru organizarea scrutinului în luna noiembrie. „Am avut de două ori această discuție în coaliție. De principiu, s-a convenit să se convoace alegerile la jumătatea lunii noiembrie, dar nu s-a definitivat acest lucru”, a declarat Ilie Bolojan la Antena 1, citat de Agerpres.

Un aspect esențial al alegerilor locale din București este faptul că acestea se desfășoară într-un singur tur. Acest detaliu schimbă fundamental strategia partidelor, întrucât candidatul cu cel mai mare număr de voturi, indiferent de procent, câștigă funcția de primar. „La București avem alegeri din primul tur, deci candidatul care are cel mai mare număr de voturi, indiferent cât are, are șanse foarte mari să fie primar”, a subliniat premierul.

Ciprian Ciucu – o opțiune serioasă pentru PNL

În ceea ce privește strategia PNL, Ilie Bolojan a confirmat că partidul a realizat un sondaj de opinie pentru a testa mai mulți potențiali candidați. Rezultatele l-au plasat pe Ciprian Ciucu, actualul primar al Sectorului 6, într-o poziție favorabilă. „Noi am testat trei dintre colegii noștri care ar putea să candideze și am constatat că domnul primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, are o cotă de încredere bună în București”, a precizat liderul liberal.

Bolojan a adăugat că experiența administrativă a lui Ciucu și rezultatele obținute în Sectorul 6 îl recomandă ca o opțiune viabilă pentru Primăria Capitalei. „Considerăm că este unul dintre candidații redutabili și, sigur, nominalizarea dânsului în calitate de candidat la funcția de primar s-ar putea face după stabilirea datei alegerilor”, a transmis premierul.

Candidatul comun – o provocare pentru coaliție

În contextul alegerilor într-un singur tur, premierul a sugerat că partidele din coaliție ar trebui să ia în calcul susținerea unui candidat comun, pentru a evita fragmentarea votului. „Partidele care astăzi sunt parte a coaliției trebuie să analizeze la modul cel mai serios susținerea, poate în totalitate, deși nu e foarte ușor să faci acest lucru, a unui candidat”, a mai spus Bolojan.

Totuși, el a subliniat că o astfel de decizie trebuie să se bazeze pe analize sociologice solide, pentru a evita promovarea unor candidați care nu au fost testați sau verificați în mod corespunzător.

